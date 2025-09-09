Almeida admite el caos que se vivió la línea 6 del Metro y en los autobuses pero niega que fuera el "apocalipsis" que vaticinaba la "izquierda"

El alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha reconocido este martes las aglomeraciones sufridas ayer por el corte de un tramo de la línea 6 de Metro, pero las ha achacado a que fue el primer día laborable de este cierre parcial: "no hubo el apocalipsis que dijo la izquierda que iba a haber".

Según la agencia Efe, "el segundo día de cierre parcial de la línea 6 de Metro de Madrid ha generado este martes el caos en el transporte público de la capital, con largas colas en paradas de autobús y quejas de usuarios por la insuficiente cobertura del servicio alternativo".

Pero para el alcalde "no hubo el apocalipsis que dijo la izquierda que iba a haber en la ciudad de Madrid". El cierre de la línea 6 de Metro de Madrid entre las estaciones de Moncloa y Legazpi complicó la movilidad de los madrileños, ya que coincidió con el día de inicio del curso escolar,.

"Hoy se ha podido ver que una cosa es que el primer día en el que se produce un corte de línea de metro, en el que tiene que haber alternativas distintas de transporte público, alternativas distintas de itinerario, puede haber momentos de confusión y puede haber momentos en que las personas no tengan la información, pero hoy ya no ha pasado".

Almeida ha atacado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que no se "ocupó" de los trenes, sino que se ocupó de Metro de Madrid en sus redes sociales.

Este es el post que difundió el ministro:

El Alcalde se cebó con el ministro: "¿No va a solucionar el problema de los trenes? Desde luego no nos va a solucionar la situación a los madrileños (...) Lo que sí garantizo es que hoy los trenes van a funcionar igual de mal que funcionaron ayer, que funcionaron hace una semana y que funcionan cuando menos desde que está Óscar Puente al frente del Ministerio, y ya no sabe qué hacer con tal de evadir sus responsabilidades".

Respecto a los problemas de tráfico generados por el soterramiento de la A5, las obras en Conde Casal, Ventas o Castellana, Almeida ha contado que el Plan de Movilidad ideado por el Ayuntamiento se irá adaptando a las circunstancias concretas que se producen en cada caso.

"Somos conscientes -ha explicado Almeida- de las afecciones que se están produciendo. También es cierto que antes de fin de año se van a liberar varias obras en la ciudad de Madrid y creo que van a permitir mejorar la movilidad, pero de aquí a final de año se va a seguir manteniendo el mismo Status Quo de obras y por tanto, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder reaccionar en todo momento".

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha pedido hoy que los ciudadanos deben "fomentar" el uso del transporte público.

Y ha resaltado que desde el Ayuntamiento, con tal fin, proponen el uso gratuito de Bicimad y EMT.

Una gratuidad que hizo que ayer más de 66.000 madrileños se movieron en bici por la ciudad, y 1,7 millones de personas utilizaron el transporte público, lo que supone un 10% más que el mismo día el año anterior y un 22% más que el lunes anterior.

Metro Madrid, por su parte, ha defendido la actuación del servicio especial de autobuses (SE6), que ha funcionado "con normalidad" con frecuencias de entre 2 y 5 minutos y 120 supervisores informando a los viajeros.

La compañía ha detallado que hasta las 10.00 horas de este martes la red ha registrado 556.484 pasajeros, de los cuales 63.000 corresponden a la línea 6, mientras que ayer, 56 autobuses del SE6 transportaron más de 100.000 personas, con una ocupación superior al 70 %.

Al igual que Almeida, Carabante ha "exigido" que el Ministerio de Transportes también ponga a disposición de los madrileños el servicio de Cercanías para que sea "una alternativa de movilidad".