Adiós a esta famosa agencia de viajes: hasta 60 locales echan el cierre

El Corte Inglés está llevando a cabo un notable cambio en su modelo de negocio, dando un adiós definitivo a aquellos locales menos rentables, reformando algunos que necesitan una vuelta de tuerca o potenciando a aquellos que destacan en el sector. Por medio de esta idea tienen el objetivo de enfrentarse a los desafíos que establece el mercado actualmente y asegurar su posición en el sector del comercio español.

“Con esta transformación, Viajes El Corte Inglés redefine el papel de la agencia física como un espacio de inspiración, asesoramiento experto y conexión emocional con el cliente. Las nuevas agencias han sido concebidas como entornos acogedores, elegantes y funcionales, donde cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia memorable desde el primer contacto”, explica la entidad por medio de un comunicado.

Anuncian el cierre de 60 tiendas físicas de El Corte Inglés en todo el país

En los últimos tiempos, El Corte Inglés se ha visto obligado a echar el cierre en alguno de sus centros comerciales más reconocidos, como el de Méndez Álvaro, el de Arroyosur, el de La Vaguada o el de Parquesur. Ahora, en cambio, la entidad , en un intento por reformular el modelo de negocio, cerrará varios locales de su conocida agencia de viajes. Consiste en una renovación integral de 60 de sus oficinas en todo el panorama nacional y, posteriormente, se rehabilitarán otras 44, sumando en total 104 sedes, un 25% de su red de 430 oficinas de viajes.

Esta transformación pasa por reformular el modelo de negocio con promociones digitales, potenciando el foco en este tipo de ventas. Estos 60 centros que bajarán la persiana se pueden encontrar tanto en centros comerciales como a pie de calle.

Todo ello se debe a que plataformas online como Trivago, Expedia o Halcón han marcado un antes y un después en el sector. Este soplo de aire fresco supone un cambio en las formas de comprar y vender, ya sea a nivel individual o grupal. Además, la pandemia de la COVID-19 no hizo más que acelerar el proceso de transformación del mercado. En cambio, esto no forma parte de un cierre total, sino una estrategia de renovación que afecta a varias decenas de las oficinas de El Corte Inglés.

Agencia de viajes El Corte Inglés en España. / El Corte Inglés.

Una reforma integral

El rediseño de estas agencias se centra en mejorar la experiencia del cliente. Estos nuevos espacios tienen el objetivo de ser elegantes y prácticos al mismo tiempo, con zonas exclusivas y asesoramiento individualizado. La idea es que los clientes se sientan cómodos desde un primer momento, en un ambiente favorable para tomar la iniciativa de contratar los servicios.

Todo ello conlleva también una importante inversión en tecnología, que permitirá concretar una cita previa para recibir una atención más personalizada. Pero esto no queda aquí, en las oficinas se dispondrá de pantallas que proyectarán imágenes de alta resolución y sistemas de iluminación que favorezcan al ambiente generado.

Sin embargo, el papel del ser humano seguirá siendo trascendental en este modelo. Los trabajadores mantendrán un rol clave en los establecimientos de cara al público, mostrando conocimientos específicos y recomendando al viajero aquellos destinos que mejor se adapten a sus necesidades.