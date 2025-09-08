Vox formaliza un recurso contra la tasa municipal de basuras de Madrid

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha anunciado durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado en el Pleno de Cibeles que su Grupo ha formalizado este mismo lunes un recurso contra la nueva tasa municipal de basuras, cuyo cobro empezará a hacerse efectivo a lo largo de este mes de septiembre.

"Aprovecho este debate en nombre del grupo municipal para anunciar que hoy mismo queda formalizada nuestra demanda contra esta contra este tasazo", ha lanzado Ortega Smith, antes de añadir que llevará aparejadas "medidas de solicitud de suspensión cautelar del cumplimiento del tasazo".

"Estamos seguros que el señor Almeida que con la boca pequeña dice que está en contra de esta tasa de Sánchez, no se va a oponer a estas medidas cautelares de suspensión", sino que "va a estar a favor de que se suspenda la ejecución del tasazo sin cobrarlo hasta que resuelvan los tribunales", ha lanzado el portavox municipal de Vox, para quien esta nueva tasa impuesta por el Gobierno central representa "una maquinaria más de recaudación".

Gasto medio de 140 euros anuales

En el caso de Madrid, el Consistorio ha estipulado que el gasto medio por vivienda será de 140 euros, aunque variará según la zona y el valor de la casa. Para compensar este pago, que los propietarios de las viviendas podrán repercutir sobre los inquilinos, el Gobierno municipal ha diseñado una serie de bonificaciones fiscales, entre la que destaca una nueva bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) valorado en 32 millones de euros. Estas son las principales claves de la tasa de basuras en Madrid:

Para llegar a esa cifra media de 140 euros anuales - 310 para los locales comerciales-, el Gobierno de Almeida ha sumado el coste total de los contratos de gestión de residuos de la ciudad, aunque excluyendo el gasto en limpieza viaria para minimizar el impacto. La cifra resultante es de 256 millones de euros al año a repartir entre la ciudadanía.

Un reparto que se dividirá en dos variables: la básica, que supone el 81% del total y se establece en función del valor catastral de la vivienda; y otra variable en función de la generación de residuos en cada barrio, que supone el 19% restante.