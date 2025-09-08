Temperaturas moderadas en el día de la 'vuelta al cole': esta es la previsión de la AEMET

Este lunes no es un lunes cualquiera para los más pequeños. La vuelta al cole es una realidad. Miles de niños y niñas regresan a las aulas en este inicio de semana, tanto en escuelas infantiles, como en colegios, institutos o universidades. Entre tanto, tras unas semanas marcadas por el descenso de temperaturas, el calor volverá a hacerse notar los próximos días en la capital. Sin embargo, este primer día estará marcado por unas temperaturas moderadas, siguiendo la línea marcada por la jornada del domingo.

La nubosidad volverá a ser protagonista durante la jornada. Se esperan nubes de gran densidad en varias zonas de la región, como ya sucediera durante la tarde-noche del domingo. Esta circunstancia ya dificultó la posibilidad de ver el eclipse lunar, que se desarrolló entre las 18:27 y las 21:56 hora peninsular, con su punto álgido a las 20:11, donde la luna se tiñó de rojo durante unos minutos en el fenómeno conocido popularmente como "luna de sangre".

Este lunes, estabilidad temporal en Madrid

La semana da comienzo en la capital con una estabilidad que facilitará la vuelta al cole para los más pequeños con temperaturas agradables. Este lunes, los termómetros alcanzarán los veintiocho grados y no bajarán de los dieciséis grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Para la jornada del martes y el miércoles se espera una ligera bajada para volver a vivir un repunte de cara al final de la semana, momento en el que se pueden sobrepasar los treinta grados con facilidad en varios puntos de la región.

Las temperaturas seguirán consolidándose en niveles agradables para el ejercicio al aire libre o para una tarde de cervezas en las terrazas madrileñas. Esta situación se mantendrá en los próximos días, a excepción de un pequeño aumento puntual de cara al fin de semana en el que el calor volverá a asomar.