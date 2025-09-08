Adiós al reinado de Serrano: esta avenida a 7 minutos es ahora la más cara de Madrid

Comprar o alquilar una vivienda en Paseo de Recoletos ya es más costosa por encima de Serrano, Castellana, Velázquez, Alcalá, Lagasca, Claudio Coello o José Abascal, entre otras. La calle Serrano que ha sido sinónimo del lujo más exclusivo de Madrid cede su trono. Los precios de la vivienda en Madrid alcanzan máximos históricos y la compra de una vivienda en Madrid capital es uno de los retos de los españoles que cada vez está más en boca de todos, sobre todo entre los jóvenes que buscan emanciparse y debido a la subida del precio, que alcanza máximos históricos, cada vez es más complicado el acceso a un hogar propio. El coste a principios de verano de este año se situó en 4.457 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 16,1%, según el último informe de Tinsa sobre las áreas metropolitanas. Este crecimiento duplica la media nacional, que se quedó en el 9,8%, y convierte a la capital en el mercado residencial más tensionado del país.

Calle Serrano / ShutterStock

Madrid se mantiene como la ciudad con los precios más elevados de España, alcanzando los 19.000 euros el metro cuadrado en el entorno de la histórica estación de tren de Atocha, según el último Informe de Máximos y Mínimos 2025 de Grupo Tecnitasa. Concretamente se trata de la avenida Paseo de Recoletos que recorre desde el ancho bulevar del eje Prado-Recoletos para llegar a la Glorieta de Carlos V y terminar en la calle General Lacy. Le siguen de cerca otras ubicaciones de lujo como los barrios de Nou Llevant y Portixol en Palma de Mallorca (16.000 euros por metro cuadrado), Puente Romano en la Milla de Oro de Marbella (15.000 euros por metro cuadrado) y Paseo de Gracia en Barcelona (10.120 euros por metro cuadrado).

Factores como la escasez de oferta, el atractivo para compradores internacionales y la singularidad de cada inmueble son los que sostienen, e incluso elevan, estos precios récord. La combinación de producto único, ubicación privilegiada y demanda global crea un ecosistema que no se ve afectado por las mismas dinámicas que el resto del mercado. "Lo que realmente se compra es un estilo de vida y una experiencia asociada a un lugar irrepetible", explica Felipe Reuse, director general de Property Partners en España. "Estamos viendo cómo, en estas localizaciones, la presión de la demanda internacional mantiene los valores en máximos históricos, y cómo el comprador busca propiedades que ofrezcan algo más que ubicación: diseño, servicios, exclusividad y privacidad", añade.

Otras ciudades también han experimentado notables incrementos en sus zonas más caras, así lo confima la compañía de valoración y consultoría. Málaga destaca con un aumento del 28,5% en Torre del Río – La Térmica, pasando de 7.000 a 9.000 euros por metro cuadrado. Bilbao también registra una subida superior al 19% en Abandoibarra y Plaza de Euskadi, con precios que han escalado de 6.240 a 7.450 euros por metro cuadrado. Sin embargo, dentro de la ciudad de Madrid, estos precios varían mucho según la zona. Hay calles, incluso, donde este precio medio puede llegar a duplicarse, aunque también hay otras zonas donde los precios se acercan más a la media de España, como en los distritos de Villaverde, Carabanchel o Usera, donde los precios están entre los 2.200 y 3.000 m2.

Precio medio de vivienda de segunda mano en la capital

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en los 21 distritos con variación interanual analizados por Fotocasa. Los incrementos interanuales de la vivienda superiores al 20% son: Villa de Vallecas (31,7%), Carabanchel (28,6%), Retiro (28,3%), Villaverde (27,6%), Vicálvaro (26,1%), Puente de Vallecas (22,9%), Moncloa – Aravaca (22,6%), Usera (22,4%), San Blas (22,2%), Latina (21,6%), Moratalaz (20,2%), Arganzuela (20,1%) y Fuencarral – El Pardo (20,0%). Le siguen, el resto de los distritos como Chamberí (19,9%), Ciudad Lineal (19,8%), Chamartín (16,6%), Barrio de Salamanca (15,6%), Tetuán (14,4%), Centro (8,3%), Hortaleza (4,2%) y Barajas (1,2%).