Septiembre en Madrid: el regreso más esperado es a las terrazas

Desde las alturas panorámicas del Círculo de Bellas Artes hasta los oasis naturales del Club de Campo, pasando por el encanto parisino de Café París o la energía fresca de Lamucca, septiembre ofrece planes para todos los gustos y momentos en la capital. Con la llegada de septiembre y el suave retorno del buen tiempo, Madrid se convierte en el escenario ideal para redescubrir sus terrazas más emblemáticas y explorar nuevos rincones al aire libre. La ciudad despliega una oferta vibrante que fusiona historia, gastronomía de primer nivel y ambientes únicos en cada terraza. Es el momento perfecto para dejarse llevar por las brisas templadas, disfrutar de atardeceres inolvidables y vivir experiencias urbanas que invitan a saborear la esencia de Madrid bajo el cielo abierto.

Desencaja Club de Campo: entre encinas y skyline

En el corazón natural del Club de Campo Villa de Madrid se encuentra un refugio para desconectar sin salir de la ciudad, con una gastronomía honesta, sabrosa y producto de temporada, creada artesanalmente por el chef Iván Sáez. Las comidas se alargan bajo encinas centenarias, las cenas llegan con el atardecer y las sobremesas se disfrutan sin reloj, acompañadas de una carta de vinos sorprendente y un ambiente relajado y natural. En la carta no faltan los imprescindibles de la cocina española, como el crujiente torrezno con patata revolcona o el boquerón marinado con un toque cítrico de tomillo limonero. La tarta de tomate y gazpacho, con sus tomates asados y pesto, es un guiño fresco y vibrante. Y para los más atrevidos, el katsu sando de costilla de jabalí, cocinada a baja temperatura y bañada en barbacoa coreana, es un viaje directo a sabores intensos y originales.

La terraza de Desencaja Club de Campo. / Cedida

Urso Hotel & Spa: lujo y serenidad en Salesas

En el barrio de las Salesas, Urso Hotel & Spa combina tradición, sofisticación y modernidad. Sus suites con terrazas privadas, algunas de hasta 97 metros cuadrados, son auténticos oasis urbanos con vistas a los tejados y patios de Madrid. Estas terrazas están diseñadas para ser una extensión del espacio interior: un lugar para desayunar bajo el cielo madrileño, disfrutar de una copa al atardecer o simplemente respirar la calma del barrio más trendy de la ciudad. Un plan perfecto para escapadas románticas, pausas de bienestar o estancias que mezclan dinamismo y tranquilidad en pleno centro.

Luzi Bombón: gastronomía, música y coctelería en la Castellana

Las noches de jueves a sábado en Luzi Bombón prometen ser inolvidables con música en vivo y sesiones de DJ que animan la terraza, una de las más bonitas del Paseo de la Castellana. Con un estilo minimalista, la propuesta gastronómica incluye ostras en tempura, patas de cangrejo real, y platos como el rapito al carbón, acompañado de una selección de vinos y cócteles de autor creados por Junior Alexis, como el Wild Gin o el Coco Champagne. Un lugar donde la gastronomía se fusiona con el ritmo y el ambiente para crear noches especiales al aire libre.

Inhala Terraza: de Madrid, al cielo

Ubicada en la 7ª planta del Inhala Hotel Garden (C/ San Bernardo, 1), Inhala Terraza es uno de esos rincones que elevan literalmente la experiencia. A mediodía, su espacio interior 'El Cielo' ofrece vistas al Palacio Real y una carta refrescante con platos como ajoblanco de coco o lubina con alioli de lima. Por la noche, la terraza se transforma: luces tenues, cócteles de autor y un jardín colgante con cascada que convierte cada visita en una experiencia sensorial. Menú del día desde 28 euros y menú degustación por 42 euros.

Inhala Terraza. / Cedida

La azotea del Círculo de Bellas Artes: un clásico imprescindible

Si hay una azotea que todo madrileño o visitante debe conocer, es la del Círculo de Bellas Artes en la calle del Marqués de Casa Riera. Sus vistas, que se extienden desde la Gran Vía hasta la sierra en días despejados, son legendarias. Pero no solo eso: su oferta gastronómica mezcla innovación con productos locales, creando un espacio perfecto tanto para un aperitivo rápido como para una cena larga bajo las estrellas. En septiembre, con la brisa más fresca, su ambiente resulta especialmente agradable y reconfortante.

Terraza Gran Café El Espejo: historia y estilo en Recoletos

En pleno Paseo de Recoletos, Gran Café El Espejo es un pedazo de historia viva de Madrid. Su pabellón acristalado de estilo Art Nouveau merece la visita, y su terraza, rodeada de árboles, crea un ambiente elegante y relajado. Un lugar donde el tiempo parece detenerse para disfrutar de largas conversaciones y platos que combinan lo clásico con toques modernos. Septiembre es, sin duda, el momento ideal para descubrir este rincón sin el calor extremo ni el frío intenso.

Café París: el rincón secreto entre ópera, historia y terrazas con encanto

Desde hace una década, L’Entrecote Café de París se ha convertido en una referencia gastronómica de Madrid gracias a su plato estrella, el exclusivo Entrecote Café de Paris, con lomo de vaca de la mejor calidad fileteado sobre la mítica salsa secreta de Monsieur Boubier. Con dos terrazas climatizadas en Félix Boix y Eduardo Dato, es el plan perfecto para un tardeo gourmet, acompañando la experiencia con una carta de cócteles clásicos y una bodega selecta de vinos, cavas y champagnes. Los bistrós de Café París sorprenden con su decoración clásica y sofisticada: espejos, lámparas de cristal, suelos de damero y bancadas de piel burdeos crean un ambiente ideal para disfrutar de su menú cerrado, donde no faltan las patatas fritas hechas al momento ni los pequeños panecillos de estilo payés. Además, para quienes prefieren disfrutar de esta delicia en casa o de camino, Café de París La Baguette ofrece la legendaria receta en formato bocadillo para take away y delivery, con producción limitada y todos los sabores intactos.

L’Entrecote Café de París. / Cedida

Grupo Lamucca: terrazas para cada ocasión y barrio

Con la llegada del buen tiempo, las terrazas del Grupo Lamucca se convierten en el punto de encuentro favorito para madrileños y visitantes que buscan buena gastronomía y el mejor ambiente urbano. Ubicadas en enclaves privilegiados como Malasaña, Barrio de Salamanca, Chamberí o La Latina, ofrecen un oasis para relajarse y compartir platos frescos y llenos de sabor. Magadán, en un histórico quiosco con más de un siglo de historia, renace como una terraza icónica con aire parisino, gastronomía castiza y vistas al parque. Ideal para desayunos tranquilos, vermuts al sol y cenas bajo las estrellas. En Malasaña, Ultramarines del Coso es el plan perfecto para terminar un paseo tomando el aperitivo al sol con platos típicos de taberna madrileña con un toque nórdico, gracias al chef Andy Boman. Ahumados caseros, vinos naturales, vermut casero y café de especialidad para un verano con sabor único.

Para cada momento, Lamucca ofrece:

Lamucca del Carmen : brunch saludable en un espacio casi secreto en el centro.

: brunch saludable en un espacio casi secreto en el centro. Lamucca de Serrano : perfecto para comidas de trabajo o una pausa tras las compras.

: perfecto para comidas de trabajo o una pausa tras las compras. Lamucca de Fuencarral : ideal para desconectar con cócteles y ambiente vibrante.

: ideal para desconectar con cócteles y ambiente vibrante. Lamucca de Pez: terraza escondida en una plaza por Malasaña, un secreto bien guardado.

Monio Group: las terrazas que triunfan en Alcalá de Henares

A solo 30 minutos de Madrid, el centro histórico de Alcalá de Henares se convierte en un destino gastronómico con las terrazas del Monio Group. Su CEO, Fran Rodríguez Monio, ha convertido sus diez establecimientos y 6 marcas propias en un modelo de éxito que fusiona cocina de calidad, identidad local y buen ambiente.