La segunda fase de obras en la línea 6 de Metro sorprende a los usuarios en Moncloa: confusión en los andenes y problemas para encontrar el bus sustitutorio

Desde este sábado, el tramo este de la línea 6 de Metro de Madrid, comprendido entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro, queda cerrado hasta diciembre con motivo del inicio de la segunda fase de las obras de modernización de la vía. Desde hace dos días, los usuarios pueden circular solo por el tramo oeste, que desde mayo permanecía inoperativo por las labores de mejora que hasta 2.000 empleados han llevado a cabo ininterrumpidamente durante el verano.

Si bien el sábado se puso fin a esta primera etapa de obras y se inauguró la segunda fase, este primer lunes laborable Metro de Madrid se enfrenta a su prueba de fuego en esta transición. Dentro de la línea, la estación que más está acusando hoy la novedad es la de Moncloa. En el intercambiador se da la circunstancia de que, si bien la semana pasada los viajeros podían viajar en sentido este hasta Méndez Álvaro, este lunes solo pueden hacerlo en sentido opuesto hasta Legazpi.

El cambio ha sorprendido a muchos, que se han percatado de la transición una vez en los andenes. "Caballero, este andén está cerrado. Por favor, atienda a las indicaciones de los paneles", grita una operaria de Metro a un viajero que, distraído, se dirigía al andén 2 como cualquier otra mañana sin percatarse de que había obviado una cinta disuasoria. "Pero, ¿y entonces cómo llego al trabajo? ¿El autobús ese donde está?", pregunta nervioso. Lo cierto es que la parada de metro está llena de carteles que indican donde efectúa salida el bus del servicio extraordinario, que desde hoy circula hacia Cuatro Caminos, Nuevos Ministerios, Sainz de Baranda o Pacífico. Aún así, el desconcierto predomina en muchos usuarios, estresados por la inesperada circunstancia.

Los operarios de Metro explican a los usuarios por dónde salir. / J.Q.

Carreras, estrés y muchas preguntas

"Mira que se ha anunciado en medios y por megafonía, pero ni por esas. Está la gente súper despistada, y algunos se enfadan porque no esperaban este inconveniente en su camino al trabajo. Entiendo que se pongan nerviosos, pero no es culpa nuestra", explica una empleada de Metro angustiada por las malas formas de algunos usuarios en el momento de preguntarle por el transporte alternativo.

Otros viajeros, no obstante, reconocen la buena labor de los operarios. "La verdad que esto me ha pillado ‘en bragas’, pero hay muchas personas en los andenes y me lo han aclarado rápido. Ahora a ver si soy capaz de encontrar el bus con sus indicaciones", señala un joven antes de salir a la carrera.

Los andenes de la línea 6, vacíos. / J.Q.

Este autobús hace salida desde el número 3 de la calle Arcipreste de Hita, justo en a la salida de una de las bocas de metro de Mocloa. Al tratarse del inicio de esta línea provisional, los usuarios no han tenido problemas en esta zona para tomarlo. Sin embargo, en redes sociales muchos viajeros han denunciado que, al igual que ha ocurrido estos meses en el tramo oeste, el bus sustitutorio llega demasiado cargado de gente a las paradas posteriores, dejando a muchas personas en tierra. Los usuarios reclaman mayor frecuencia de paso. "Desde luego es insuficiente el servicio planificado", señalan.