Reencuentros y abrazos en la vuelta al cole de miles de niños en Madrid: "Se han despertado varias veces esta noche pensando que ya era la hora"

“Mi madre me ha comprado un montón de cosas nuevas para este curso”, dice Carlos nada más salir de su primer día de clase en el colegio Isabel la Católica de Madrid. Está feliz, en brazos de su hermana mayor, que ha venido a recogerle junto a su madre, Ana. “Es mi primer día de primero de Primaria y tenía muchas ganas de estar con mis amigos en el recreo”, añade. Lucía, unos años más mayor, preferiría haber alargado las vacaciones unos días más. “No me apetecía nada volver, estaba mejor en la casa del pueblo. Lo único bueno es que puedo ver a mis amigas y jugar en el recreo”, explica en su primer día de sexto de Primaria.

Al lado, su madre, que ha podido salir antes de trabajar para recoger a sus hijos del colegio. “Trabajo hasta las 14:30 normalmente, pero estos días tengo que solicitar permiso porque no tengo a nadie con quien dejarlos”, señala. Durante el mes de septiembre, los pequeños cuentan con un horario intensivo y salen a las 13:00 horas, por lo que comen en casa. Sin embargo, a partir de septiembre empezará la jornada partida y tendrán que comer en el comedor escolar: “Quería evitarlo porque no les gusta mucho el menú que sirven, pero es imposible llevarlos a casa y traerlos de vuelta en menos de dos horas. El gasto llega a ser doble porque no comen bien en el colegio y luego en casa vuelven a comer, entonces termino pagando las dos cosas”.

Este lunes, 8 de septiembre, 1,3 millones de niños regresan a las aulas de la Comunidad de Madrid. / Alba Vigaray

Antes de comenzar el curso, Ana propuso al centro educativo la posibilidad de que, las familias que lo deseen, puedan llevar su propia comida al comedor, pero le han denegado la petición: “No es gestionable por posibles alergias o intoxicaciones, pero creo que sería más cómodo que cada uno lleve su propia comida, sabiendo que les gusta y pueden tomarla”. Los primeros días siempre son especiales, por una cosa o por otra. Y en el hogar de esta familia hoy no ha hecho falta el despertador: “En casa ya había mucha ansiedad estos últimos días por la vuelta al cole. Se han despertado varias veces esta noche pensando que ya era la hora. Estaban nerviosos por reencontrarse con sus amigos”. Si la vuelta a la rutina ya es dura de por sí, adaptarse al nuevo horario lo es aún más: “Es lo que más nos va a costar porque llevan todo el verano yéndose a dormir más tarde que en invierno, entonces iremos cambiándolo progresivamente para que descansen lo máximo posible”.

"En casa se aburren"

María, alumna de segundo de Primaria, también se ha levantado con ganas de colgarse la mochila y poner rumbo al colegio esta mañana. “Tenía ganas de pasar a este nuevo curso porque es más avanzado y hay muchas cosas nuevas que aprender”, expresa convencida. A esas ganas de aprender se le suma el reencuentro con algunos de sus mejores amigos, a quien no ha visto en todo el verano: “No me ha costado nada madrugar, lo he llevado muy bien”. Sus padres, contentos por la actitud de la pequeña, también sienten alivio con la llegada del otoño: “En casa se aburren mucho y nosotros tenemos que trabajar. Son dos meses y medio y, al final, lo pasan mal. Hemos salido de vacaciones e intentado hacer todos los planes posibles, pero ya se nos agotaban las ideas”, bromea Darling.

Varios padres y madres esperan a sus hijos a la salida del colegio Isabel la Católica de Madrid. / Alba Vigaray

Luis, su marido, agradece que el colegio proporcione los libros a sus alumnos para que, así, puedan hacer frente al pago del comedor: “Asciende a unos 120 euros al mes por cada niño”. “Nuestros hijos se quedarán aquí a comer porque no podemos salir del trabajo tan temprano todos los días. Además, es mejor que coman aquí porque luego tienen actividades extraescolares hasta las 17:00 horas”, suma. A su lado, Emma, que todavía está asombrada de que Lucas, su hijo, no haya llorado en todo el día. Hoy ha sido su primer día en la escuela, como alumno de primero de infantil. “Lo ha llevado bastante bien para no haberse separado de nosotros en todo el verano, creo que porque conocía a varios compañeros de la guardería. Yo estaba nerviosa. Me daba un poco de pena”, sostiene.

El pequeño, de apenas tres años, se ha levantado emocionado. Y sus padres también, aunque solo haya estado una hora y media en clase debido al periodo de adaptación. “Es difícil conciliar ahora mismo, entonces me he tenido que pedir el día hoy en el trabajo y hacer cábalas para llevarle y recogerle, al menos, esta semana”, lamenta. Hasta que termine esta fase inicial, tendrá que buscar a alguien que se quede con Lucas por las tardes: “Al final lo caro no es el colegio, sino encontrar a alguien para el cuidado de los peques. Las familias que tienen abuelos cuentan con más facilidades pero, si no, es un buen desembolso”. En su caso, al ser el primer año de Educación Infantil, sólo ha tenido que comprar dos libros de 25 euros cada uno: “A eso hay que sumarle el comedor, que son cinco euros por día”.

Este 2025 se produce el récord en la incorporación de nuevos docentes, con la llegada de 2.725 nuevos maestros. / Alba Vigaray

2.390 euros por hijo

Este 8 de septiembre, cerca de 1,3 millones de alumnos vuelven a las aulas de la Comunidad de Madrid. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre la intención del gasto escolar para el curso 2025/2026, se estima un desembolso medio de 2.390 euros por hijo durante todo el año. Aquellos que acuden a centros públicos podrían pagar de media 2.223 euros menos por alumno que quienes optan por la enseñanza concertada. Este 2025, además, se produce el récord en la incorporación de nuevos docentes, con la llegada de 2.725 maestros: un 50% más que el pasado curso, alcanzando los 67.619 profesores. A este incremento de profesionales se suman otros 25.034 de la concertada, por lo que el número total de docentes en centros sostenidos con fondos públicos alcanza los 92.653.

Entre las nuevas medidas destacan la reducción en el número de alumnos en las clases, que pasan de 25 a 20 en las dos primeras etapas; y de 30 a 25 en Secundaria, con el fin de ofrecer una atención más personalizada a los escolares. Se reduce también el horario laboral de los profesores, que pasa de 20 a 19 horas lectivas. Por otro lado, llegan los patios abiertos, una iniciativa que llevarán a cabo 300 colegios públicos de 84 municipios de la Comunidad. Así mismo, también habrá centros que estrenen los cursos de primero y segundo de Secundaria o la jornada partida. Por último, se tratará de restringir el uso individual de dispositivos digitales por parte de los alumnos de Educación Infantil y Primaria de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la región.