TRANSPORTE EN MADRID
Puente culpa a la falta de "planificación" de la Comunidad del "caos absoluto" en Metro de Madrid
El ministro de Transportes echa en cara la falta de anticipación del Ejecutivo regional y reprocha la "doble vara de medir" con los problemas de Cercanías y Metro
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha salido al paso este lunes de las complicaciones de movilidad que está experimentando la capital este lunes con la vuelta al cole y el cambio en las obras de renovación de la Línea 6 de Metro, tachando la situación de "caos absoluto" y reprochando su mala planificación a la Comunidad de Madrid.
"Lo que hoy ha sucedido en Madrid es que no se ha planificado", ha reprochado Puente en declaraciones a TVE esta mañana; "hoy hay un caos absoluto en las líneas de Metro de Madrid, no de Cercanías, hay un problema con los autobuses, hay gente en la calle esperando para entrar en las estaciones de Metro",
En este sentido, el titular de Transportes ha criticado también lo que considera la "doble vara de medir" en función de qué sistema de transporte se vea afectado. “Si hay un problema en Cercanías, hay un problema en la red ferroviaria, como es el ministro Puente el que está detrás, nos lanzamos en tromba. Si el problema es en Metro o es en los autobuses de Madrid, no hay ningún tipo de interés en contarlo”, ha traslado.
"No hay interés en que se cuenta la realidad", ha afirmado el ministro, para quien existe un “interés de socavar la labor de un gobierno determinado, el Gobierno de España, y hay un interés de proteger y promocionar determinadas opciones políticas”.
- Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre
- Hartazgo en Chamartín por los retrasos causados por un fallo informático: 'En España nunca se ha invertido lo suficiente en ferrocarril
- Décadas de ruina y abandono después, el Palacio de la Duquesa de Sueca por fin verá la luz al final del túnel
- Turno para el segundo arco de la Línea 6 tras 44.000 metros de vía sustituidos y una 'noche muy larga' de transición
- Madrid lidera el impulso hotelero con 66 nuevos proyectos y un fuerte tirón inversor
- Fiestas de La Melonera 2025 en Arganzuela: qué hacer gratis hoy domingo en Madrid
- Recorrido y horario de los buses gratuitos por el cierre de la Línea 6 de Metro entre Moncloa y Legazpi
- Muere un motorista atropellado en la zona de obras del soterramiento de la A-5