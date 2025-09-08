Puente culpa a la falta de "planificación" de la Comunidad del "caos absoluto" en Metro de Madrid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha salido al paso este lunes de las complicaciones de movilidad que está experimentando la capital este lunes con la vuelta al cole y el cambio en las obras de renovación de la Línea 6 de Metro, tachando la situación de "caos absoluto" y reprochando su mala planificación a la Comunidad de Madrid.

"Lo que hoy ha sucedido en Madrid es que no se ha planificado", ha reprochado Puente en declaraciones a TVE esta mañana; "hoy hay un caos absoluto en las líneas de Metro de Madrid, no de Cercanías, hay un problema con los autobuses, hay gente en la calle esperando para entrar en las estaciones de Metro",

En este sentido, el titular de Transportes ha criticado también lo que considera la "doble vara de medir" en función de qué sistema de transporte se vea afectado. “Si hay un problema en Cercanías, hay un problema en la red ferroviaria, como es el ministro Puente el que está detrás, nos lanzamos en tromba. Si el problema es en Metro o es en los autobuses de Madrid, no hay ningún tipo de interés en contarlo”, ha traslado.

"No hay interés en que se cuenta la realidad", ha afirmado el ministro, para quien existe un “interés de socavar la labor de un gobierno determinado, el Gobierno de España, y hay un interés de proteger y promocionar determinadas opciones políticas”.