Una protesta ecologista se sumará a las propalestinas en el fin de la Vuelta en Madrid

A las más que esperables protestas contra el genocidio de Israel en Gaza que se verán en las dos últimas etapas de la Vuelta a España, que tendrán lugar este fin de semana en la Comunidad de Madrid, hay que sumar otra reivindicación alentada por Ecologistas en Acción contra la disputa de la competición en el entorno natural protegido de la Bola del Mundo, en pleno Parque Nacional de Guadarrama.

Ecologistas en Acción ha convocado una manifestación para este sábado, coincidiendo con la prueba, para denunciar el que consideran "ilegal" permiso concedido por la Comunidad de Madrid a los organizadores de la Vuelta para poder culminar el ascenso en el alto de Guarramillas, la zona popularmente conocida como Bola del Mundo. La concentración tendrá lugar entre las 16:00 y las 18:00 horas, en la zona de las taquillas del puerto de Navacerrada, entre la M-601 y la pista de subida a La Bola, según el comunicado difundido por la entidad.

En el mismo, la entidad señala su “profunda preocupación y rechazo” ante la autorización otorgada por Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal del Ejecutivo regional para el "despropósito" de acabar la ascensión del sábado en Navacerrada. La etapa en cuestión, la número 20 penúltima del campeonato, contempla un recorrido total de 165,6 kilómetros que comenzaría en el municipio Robledo de Chavela y terminaría en el Alto de Guarramilla.

Según los ecologistas, el Plan Rector del Parque de Guadarrama estipula que la Vuelta comience y termine en núcleos urbanos, como el propio Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) certificó hace unas semanas. Sin embargo, la Bola del Mundo, a 2.257 metros de altitud “como es evidente, no constituye un núcleo urbano, sino un enclave de alta montaña de gran valor ecológico”, reprochan.

A la vista de este "flagrante incumplimiento", la entidad solicitó hace un mes a la Comunidad de Madrid la emisión de un informe sobre el posible impacto negativo de la prueba ciclista sobre el entorno. El mismo ha sido llevado a cabo por los técnicos del Gobierno autonómico, quienes han dado su visto bueno tras considerar que el evento “no va a tener ninguna repercusión ambiental ni riesgo para los ecosistemas de la zona”, según han trasladado fuentes de la Consejería de Educación.

Por lo que respecta a las protestas contra el equipo israelí - Israel Tech- que previsiblemente salpicarán las dos etapas de la Vuelta en territorio madrileño, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado en los últimos días su rechazo, tildándolos de actos "cobardes" y de "boicot antisemita". "El boicot antisemita empieza siempre por los deportes y en la educación, que son los ámbitos de convivencia que no deberían estar politizados", escribió este domingo Ayuso después de que la intervención de un Guardia Civil para parar impedir que un manifestante cortase la carretera se saldase con la caída del ciclista Javier Romo.

Preguntada por el mensaje de la presidenta madrileña, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha respondido este lunes que "cuando se está cometiendo un genocidio en vivo y en directo y lo que te preocupa es una protesta pacífica contra un equipo ciclista, lo que demuestra es una absoluta ausencia de humanidad". Las protestas, ha incidido la líder de la oposición, son "pacíficas" y "legítimas", por lo que "espero que Madrid sea un mar de banderas de Palestina este domingo".