Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VUELTA A ESPAÑA

Una protesta ecologista se sumará a las propalestinas en el fin de la Vuelta en Madrid

Ecologistas en Acción se manifestará el sábado contra la celebración de la penúltima etapa en el entorno natural protegido de la Bola del Mundo, mientras que el domingo se esperan protestas contra Israel en la capital

Manifestantes protestan contra la participan de Israel Tech en la Vuelta en Bilbao.

Manifestantes protestan contra la participan de Israel Tech en la Vuelta en Bilbao. / Carlos Castro / Europa Press

Héctor González

Héctor González

Madrid

A las más que esperables protestas contra el genocidio de Israel en Gaza que se verán en las dos últimas etapas de la Vuelta a España, que tendrán lugar este fin de semana en la Comunidad de Madrid, hay que sumar otra reivindicación alentada por Ecologistas en Acción contra la disputa de la competición en el entorno natural protegido de la Bola del Mundo, en pleno Parque Nacional de Guadarrama.

Ecologistas en Acción ha convocado una manifestación para este sábado, coincidiendo con la prueba, para denunciar el que consideran "ilegal" permiso concedido por la Comunidad de Madrid a los organizadores de la Vuelta para poder culminar el ascenso en el alto de Guarramillas, la zona popularmente conocida como Bola del Mundo. La concentración tendrá lugar entre las 16:00 y las 18:00 horas, en la zona de las taquillas del puerto de Navacerrada, entre la M-601 y la pista de subida a La Bola, según el comunicado difundido por la entidad.

En el mismo, la entidad señala su “profunda preocupación y rechazo” ante la autorización otorgada por Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal del Ejecutivo regional para el "despropósito" de acabar la ascensión del sábado en Navacerrada. La etapa en cuestión, la número 20 penúltima del campeonato, contempla un recorrido total de 165,6 kilómetros que comenzaría en el municipio Robledo de Chavela y terminaría en el Alto de Guarramilla.

Según los ecologistas, el Plan Rector del Parque de Guadarrama estipula que la Vuelta comience y termine en núcleos urbanos, como el propio Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) certificó hace unas semanas. Sin embargo, la Bola del Mundo, a 2.257 metros de altitud “como es evidente, no constituye un núcleo urbano, sino un enclave de alta montaña de gran valor ecológico”, reprochan.

A la vista de este "flagrante incumplimiento", la entidad solicitó hace un mes a la Comunidad de Madrid la emisión de un informe sobre el posible impacto negativo de la prueba ciclista sobre el entorno. El mismo ha sido llevado a cabo por los técnicos del Gobierno autonómico, quienes han dado su visto bueno tras considerar que el evento “no va a tener ninguna repercusión ambiental ni riesgo para los ecosistemas de la zona”, según han trasladado fuentes de la Consejería de Educación.

Por lo que respecta a las protestas contra el equipo israelí - Israel Tech- que previsiblemente salpicarán las dos etapas de la Vuelta en territorio madrileño, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado en los últimos días su rechazo, tildándolos de actos "cobardes" y de "boicot antisemita". "El boicot antisemita empieza siempre por los deportes y en la educación, que son los ámbitos de convivencia que no deberían estar politizados", escribió este domingo Ayuso después de que la intervención de un Guardia Civil para parar impedir que un manifestante cortase la carretera se saldase con la caída del ciclista Javier Romo.

Noticias relacionadas y más

Preguntada por el mensaje de la presidenta madrileña, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha respondido este lunes que "cuando se está cometiendo un genocidio en vivo y en directo y lo que te preocupa es una protesta pacífica contra un equipo ciclista, lo que demuestra es una absoluta ausencia de humanidad". Las protestas, ha incidido la líder de la oposición, son "pacíficas" y "legítimas", por lo que "espero que Madrid sea un mar de banderas de Palestina este domingo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre
  2. Hartazgo en Chamartín por los retrasos causados por un fallo informático: 'En España nunca se ha invertido lo suficiente en ferrocarril
  3. Décadas de ruina y abandono después, el Palacio de la Duquesa de Sueca por fin verá la luz al final del túnel
  4. Turno para el segundo arco de la Línea 6 tras 44.000 metros de vía sustituidos y una 'noche muy larga' de transición
  5. Madrid lidera el impulso hotelero con 66 nuevos proyectos y un fuerte tirón inversor
  6. Recorrido y horario de los buses gratuitos por el cierre de la Línea 6 de Metro entre Moncloa y Legazpi
  7. Fiestas de La Melonera 2025 en Arganzuela: qué hacer gratis hoy domingo en Madrid
  8. Calendario laboral Madrid 2025/2026: festividades y puentes

Más de 1,2 millones de alumnos con más de 90.000 profesores y maestros arrancan el curso en las aulas madrileñas

Más de 1,2 millones de alumnos con más de 90.000 profesores y maestros arrancan el curso en las aulas madrileñas

Una protesta ecologista se sumará a las propalestinas en el fin de la Vuelta en Madrid

Una protesta ecologista se sumará a las propalestinas en el fin de la Vuelta en Madrid

Mercadillo de minerales en Madrid: una cita mensual para descubrir tesoros geológicos

Mercadillo de minerales en Madrid: una cita mensual para descubrir tesoros geológicos

Vox presenta este lunes una querella contra los responsables en los incendios, también del PP

Vox presenta este lunes una querella contra los responsables en los incendios, también del PP

Reencuentros y abrazos en la vuelta al cole de miles de niños en Madrid: "Se han despertado varias veces esta noche pensando que ya era la hora"

Reencuentros y abrazos en la vuelta al cole de miles de niños en Madrid: "Se han despertado varias veces esta noche pensando que ya era la hora"

OHLA gana un nuevo contrato en República Checa de 426 millones de euros para reconstruir una línea de tren

OHLA gana un nuevo contrato en República Checa de 426 millones de euros para reconstruir una línea de tren

Adiós al reinado de Serrano: esta avenida a 7 minutos es ahora la más cara de Madrid

Adiós al reinado de Serrano: esta avenida a 7 minutos es ahora la más cara de Madrid