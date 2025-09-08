El PP de Ayuso arremete contra Sánchez por las medidas sobre Gaza: "Una repugnante declaración antisemita"

"Repugnante declaración antisemita". Con una inusitada contundencia se ha referido el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, a la comparecencia en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nueve medidas para presionar a Israel y que detenga su ofensiva en Gaza, que ha calificado de genocidio. En su intervención, el portavoz parlamentario regional del PP de Isabel Díaz Ayuso ha llegado a calificar a Sánchez de "aliado" de Hamás y se ha preguntado si una bomba nuclear en Tel Aviv es la propuesta del Gobierno de España.

Es habitual que Pache se refiera al Ejecutivo central como "una mafia" y a Sánchez como "capo". Hoy, en cambio, ha llegado más lejos. "El gobierno de Pedro Sánchez ya es socio colaborador de la narcodictadura venezolana. Por eso Estados Unidos y la Unión Europea nos han excluido de conversaciones en Washington", ha asegurado. "Es aliado de las mafias que trafican con personas por la política de abandono sistemático de las fronteras, el abandono del Sahara occidental y ahora también se alía con el terrorismo de Hamás en lugar de respaldar la lucha contra el terrorismo del Estado Democrático de Israel".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado habitualmente crítica con la posición del Gobierno y ha defendido la posición del Estado de Israel tras los atentados del 7 de octubre de 2023. Recientemente ha calificado de "boicot antisemita" las protestas en la Vuelta a España contra la participación de un equipo israelí. Ahora las palabras de Díaz-Pache vienen elevar los decibelios en una cuestión particularmente enfrentada.

El portavoz popular ha aludido a la alusión de Sánchez en su comparecencia a que España no tiene armas nucleares para inquirir si la intención del presidente sería bombardear Israel. "Ha dicho Sánchez que España no puede detener a Israel porque no tiene bombas nucleares", ha señalado concretamente. "Y yo me pregunto y si las tuviera, ¿qué, cuál era la idea, señor Sánchez? ¿Una bomba nuclear en Tel Aviv, esa es la propuesta del Gobierno de España, eso es lo que pretende hacer?".

Díaz-Pache ha lamentado que Sánchez no haya hecho mención a los 40 rehenes "que continúan siendo torturados" en los túneles de Hamás "construidos con dinero probablemente que reciben, entre otros, de España", y ha considerado legítimo preguntarse "cómo se financian esos túneles y de qué lado está España". Además, ha criticado que las nueve medidas anunciadas por Sánchez, que a su juicio "arrastran" a España "a una exclusión internacional", hayan sido tomadas de manera "absolutamente unilateral" y "de espaldas al Parlamento, al resto de partidos políticos y a la Unión Europea".

Por ello entiende el portavoz de los populares en la cámara regional que lo que ha hecho hoy el presidente del Gobierno es "escupir una nueva cortina de humo antisemita" para tratar de opacar la declaración hoy en la comisión que investiga el caso Koldo en el Senado de la exmilitante socialista Leire Díaz, acusada de buscar informaciones que comprometieran a la UCO, y otros casos de corrupción en su entorno.

Por otra parte, sobre las protestas en la Vuelta a España, Díaz-Pache las ha calificado igualmente de "antisemitas", como ya hizo Ayuso ayer en la red social X, y ha afirmado que están lideradas "por un etarra". "Me parece llamativo que el gobierno de España y los partidos de izquierda en esta Asamblea respalden la injerencia de estas protestas en uno de los grandes eventos deportivos internacionales que tiene España y que, por lo tanto,o, penalicen la imagen de España".

"Mala persona"

A la cuestión se han referido también los portavoces del resto de grupos políticos representados en el parlamento regional. Para la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, los anuncios realizados por el presidente del Gobierno son "un paso en la buena dirección". Desde su formación se llama a "seguir la senda del boicot y de las sanciones" y se considera que Ayuso se está quedando "cada vez más sola defendiendo a los genocidas".

Bergerot ha descrito a la presidenta madrileña como "fanática" y "mala persona". "Cuando se está cometiendo un genocidio en vivo y en directo y lo que te preocupa es una protesta pacífica contra un equipo ciclista, lo que demuestra es una absoluta ausencia de humanidad. Es difícil ser tan mala persona", ha asegurado antes de desear que "Madrid sea un mar de banderas de Palestina este domingo", coincidiendo con el final de la Vuelta Ciclista a España.

En la valoración ha coincidido la portavoz socialista, Mar Espinar. "La actitud de la señora Ayuso con respecto a Gaza no puede explicarse más allá de que no se puede ser buena persona y a estas alturas no haber condenado el genocidio que está sufriendo Gaza", ha asegurado. "No se puede ser buena persona y no condenar el asesinato de miles de niños en Gaza".

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, por su parte, se ha limitado a señalar que en la Vuelta a España se ha visto a "grupos terroristas" atacar a un equipo israelí, algo, ha dicho, que desde su formación perciben como "absolutamente intolerable".