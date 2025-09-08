PALACIOS
El palacio ubicado en el barrio Salamanca y que hoy en día es sede diplomática de Italia: estos son los días que puedes visitarlo gratis
Fernando Pla Peñalver, II marqués de Amboage y su esposa, Sofía Ruiz Pelayo, encargaron a Joaquín Rojí su construcción a comienzos del siglo XX
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa para los amantes de los palacios y los museos. A partir del 14 de septiembre, y de forma totalmente gratuita, más de 20 palacios que normalmente permanecen cerrados podrán visitarse hasta 2 de diciembre con visita guiada. Lo único que debes tener en cuenta es que debes inscribirte previamente.
Bajo el nombre de ¡Bienvenidos a palacio!, la Comunidad dará a conocer una selección de palacios que han sido testigo de la historia madrileña, hogares de nobles, ministros y monarcas. Lo mejor es que esta cita permite que nos adentremos en espacios históricos de Madrid, conozcamos su evolución arquitectónica y apreciemos el valor del patrimonio mueble que todavía albergan estos edificios.
Si eres fan de las antigüedades y de la historia que albergan los rincones de la capital, te encantará saber que podrás recorrer auténticos salones nobiliarios, salas de baile, jardines, colecciones de arte, bibliotecas y otras estancias donde se desarrollaron las costumbres sociales de la alta burguesía y aristocracia madrileñas.
Palacio del marqués de Amboage
Ubicado en pleno barrio Salamanca, fue edificado en la segunda década del siglo XX, según los trazos del arquitecto Joaquín Rojí. Fue la residencia de Fernando Plá Peñalver, marqués de Amboage y diputado a Cortes. Desde 1939, es la sede diplomática de Italia en Madrid.
Destaca su soberbia escalera de honor, con peldaños de mármol y barandilla de hierro forjado y bronce, iluminada por una gran vidriera de la casa Maumejean, el comedor de gala o el invernadero, decorado con una fuente mural de mármol y la escultura de la bailaora Pastora Imperio, obra de Mariano Benlliure.
A la vivienda se accede por un camino de carruajes, que atraviesa un pórtico central acristalado y conecta con el vestíbulo, resuelto a modo de rotonda y cubierto con cúpula sobre columnas exentas.
¿Qué días puedo visitar gratis el Palacio del marqués de Amboage?
El Palacio del marqués de Amboage acogerá las visitas guiadas gratuitas en sesiones a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas en septiembre y octubre. En septiembre, las fechas en las que puedes acudir es el 18, mientras que en octubre, el 15. Eso sí, para poder asistir, es necesario inscribirse previamente a través de este enlace.
Si todavía te quedas con ganas de visitar más palacios de Madrid, recuerda que en la iniciativa hay más de 20 que puedes descubrir. Algunas de las localizaciones menos conocidas son el Palacio de Fernán Núñez, el Palacio de Maudes o el museo Cerralbo. De todas formas, a continuación te dejamos una lista de todas las localizaciones disponibles para los meses de septiembre, octubre, noviembre y, en algunos casos, diciembre.
- Palacio del duque de Abrantes (18 y 30 de septiembre y 2, 7, 14, 21, 28 y 30 de octubre).
- Palacio del marqués de Amboage (18 de septiembre y 15 de octubre).
- Palacio de Aldovea (1, 8, 9 y 22 de octubre).
- Palacio de los marqueses de Argüeso (22 de septiembre).
- Palacio de Santa Coloma (17 de septiembre, 29 de octubre y 12 de noviembre).
- Palacio del parque Florido (26 de septiembre, 17 y 31 de octubre y 7 y 28 de noviembre).
- Casa-palacio de Manuel González Longoria (1 de octubre y 5 de noviembre).
- Palacio de Buenavista (23 de septiembre, 7 y 21 de octubre,4 y 18 de noviembre y 2 de diciembre).
- Palacio de Fernán Núñez (16, 17, 23 y 30 de septiembre, 7, 14, 15, 28 y 29 de octubre y 4 de noviembre).
- Palacio de la duquesa de Parcent (19 y 26 de septiembre, 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre y 7, 14, 21 y 28 de noviembre).
- Palacio de Santoña (15 de septiembre).
- Palacio de los marqueses de Santa Cruz (18 y 25 de septiembre, 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre y 6, 13, 20 y 27 de noviembre).
- Palacete del marqués de Rafal (6, 13 y 20 de octubre).
- Palacete de Joaquín de la Torre y Angulo (23 de septiembre).
- Palacio de Liria (31 de octubre).
- Palacio del marqués de Villafranca (15, 16, 17, 18 y 19 de septiembre y 1, 2 y 3 de octubre).
- Palacio de la condesa de Adanero (3, 10, 24 y 31 de octubre).
- Palacio de Godoy (6, 13, 20 y 27 de octubre).
- Palacio infante don Luis de Borbón (14 y 21 de septiembre, 5 y 26 de octubre y 9 de noviembre).
- Palacio de la infanta Isabel de Borbón (20, 21, 27 y 28 de septiembre y 22, 23, 29 y 30 de noviembre).
- Palacio de Zurbano (19, 26 y 29 de septiembre y 10 de octubre).
