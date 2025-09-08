El Museo del Ferrocarril celebra el 60º aniversario de 'Doctor Zhivago' con una proyección gratuita

El Museo del Ferrocarril de Madridse transformará este jueves 11 de septiembre en una sala de cine para emitir la histórica película 'Doctor Zhivago', dirigida por David Lean, para conmemorar el 60º aniversario de su rodaje en la Estación de Delicias como una de las ubicaciones principales que figuran en la película. Se busca homenajear a un clásico del cine, coincidiendo con que parte del rodaje tuviera lugar en la capital. El propio Museo del Ferrocarril ha sido el que ha tomado la iniciativa, detallando el programa por medio de un comunicado en su portal oficial.

El jueves 11 de septiembre, en la fachada del Museo del Ferrocarril de Madrid, se proyectará de forma gratuita la película "Doctor Zhivago". La emisión, con formato cine de verano, se organizará con registro de asistentes por control de aforo. La película comenzará a las 20 horas, pero desde las 18 horas, todas las personas que tengan entrada podrán pasar -también de forma gratuita- a ver la exposición "Estación Zhivago: 60 años de un rodaje épico" dentro del museo. Esta exposición permitirá al público conocer en profundidad cómo se adaptó una estación madrileña al entorno de la Rusia zarista.

Un evento gratuito para rememorar un clásico

La emisión arrancará a las 20:00 horas en formato de cine de verano. Será emitida en versión original, pero con subtítulos en castellano, lo que permitirá apreciar la interpretación de los actores y el estilo cinematográfico del director David Lean. Además, el recinto contará con total preparación para acoger público con una amplia oferta en comida y bebida. Habrá varios foodtrucks en los alrededores para tomar un tentempié antes, durante y después de la proyección.

La entrada es gratuita, pero todos aquellos que deseen asistir al evento deben registrarse de forma previa para conseguir las invitaciones necesarias. Cada usuario podrá reclamar dos entradas y no se dispone de asientos numerados, por lo que se recomienda al público acudir con antelación para poder ocupar las mejores butacas.

Un amplio programa cultural

La emisión de la película forma parte del programa de eventos que lleva a cabo el Museo del Ferrocarril. Todo ello con el objetivo de acercar el mercado, que aún tiene mucho recorrido, a un público que siempre responde ante este tipo de iniciativas. La Estación de Delicias, declarada Bien de Interés Cultural, ha protagonizado rodajes en numerosas ocasiones, demostrando así su relevancia en el plano nacional e internacional.

El museo, gestionado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, continúa ampliando su programación cultural con ‘Estación Zhivago’, una exposición temporal con fotografías en gran formato, algunas de ellas inéditas, que se realizaron durante la filmación de la película en la estación de Delicias y otras localizaciones, como el madrileño barrio de Canillas o la estación de Soria.