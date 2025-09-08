Comienzan las obras en la Línea 6: esta es la forma en la que Metro de Madrid te ayuda a calcular una ruta alternativa para tu día a día

El día ha llegado. Desde este sábado, el tramo este de la línea 6 de Metro de Madrid, comprendido entre las estaciones de Moncloa y Legazpi, ha quedado cerrado hasta diciembre con motivo del inicio de la segunda fase de las obras de modernización de la vía.

Los usuarios se han tenido que despedir de este tramo de la Circular hasta dentro de unos meses por las labores de mejora que se están llevando a cabo en las instalaciones. Ello ha supuesto un giro en la rutina de muchos, que ya tenían a la Circular como línea habitual para acudir a su centro de estudios o trabajo.

Por suerte, Metro de Madrid no se olvida ellos y, por eso, ha reforzado el servicio en varias líneas para facilitar la movilidad de los madrileños, coincidiendo con la vuelta al colegio y la simultaneidad en la capital de varias obras de gran envergadura, especialmente en las líneas 4, 8, 10B, 12 y Metro Ligero 1.

En concreto, se pone en marcha un refuerzo en estas líneas de Metro para paliar los efectos de las obras que se están llevando a cabo en diversas infraestructuras de Madrid como el soterramiento de la A-5, el cubrimiento de la M-30 para erigir Parque Ventas o el soterramiento del paseo de la Castellana, y que pudieren derivar en un mayor número de usuarios en el suburbano.

¿Qué líneas contarán con un refuerzo extra en el servicio?

El mayor número de trenes se concentrará principalmente en la Línea 4, con un 13% más; en las líneas 8 y 12 (MetroSur), con un 10% más; y en la Línea 10B, con un 8% más. Por su parte, la línea de Metro Ligero 1 también tendrá un mayor número de trenes en servicio.

Esta medida se une al dispositivo que Metro ya ha desplegado en las líneas 1, 2, 3, 5 y 10 por el nuevo corte de la L-6, con el cierre desde el sábado del arco este, entre Moncloa y Legazpi, hasta el próximo 31 de diciembre.

En detalle, la Línea 5 aumenta el número de trenes hasta en un 19%, mientras que la Línea 1 tiene hasta un 14% más de convoyes en circulación. Por su lado, las líneas 2 y 3 también tienen un incremento de servicio de hasta el 6% y el 13%, respectivamente, mientras que la 10 dispone de hasta un 11% más de trenes.

Todos estos refuerzos se llevan a cabo principalmente en las horas punta y en las franjas en que se prevé mayor aumento de usuarios, han apuntado desde Metro.

Calcula tu ruta alternativa

Además, Metro de Madrid también ha puesto en marcha un dispositivo mediante el cual los ciudadanos podrán recalcular su ruta al estar cerrada la Línea 6. Su funcionamiento es muy sencillo, pues lo único que se debe hacer es acceder a la página web de Metro de Madrid o decargar la app. Si te parece más sencillo, pincha aquí para empezar a planificar tus trayectos.

Recuerda que, con motivo de las obras, hasta el 31 de diciembre puedes contar con autobuses gratuitos que sustituyen el servicio de Metro en las estaciones comprendidas entre Legazpi y Moncloa.