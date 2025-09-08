Los vecinos del arco oeste celebran el regreso de la línea 6 de Metro: "Estos meses de bus han sido un infierno, nos da la vida"

"Pues si esto está igual, ¿no?", se pregunta una mujer esta mañana al entrar a la estación de metro de Usera, una de las paradas del arco oeste que han permanecido cerradas desde mayo. Sin embargo, solo hay que fijarse un poco para percatarse de algunas novedades que prueban las acciones de los 2.000 operarios que estas semanas atrás han trabajado ininterrumpidamente, en turnos repartidos a lo largo de las veinticuatro horas del día. En los propios andenes, lo más llamativo son los pilotes de refuerzo que se han colocado bajo ellos, destinados a la futura instalación de puertas automáticas, una de las principales mejoras previstas en este proyecto de modernización.

El ambiente en la estación es de curiosidad. Los usuarios de la línea bajan las escaleras de la boca situada en Amparo Usera expectantes ante lo que puedan encontrarse. Sin embargo, en el trayecto hacia su convoy solo descubren la sustitución que se ha llevado a cabo de las máquinas expendedoras de billetes y abonos. Los vecinos de esta y otras paradas del arco oeste dicen así adiós al clásico modelo. "Algunos se hacen un poco de lío con las nuevas, pero en general parece que ha gustado el cambio", comenta un empleado de Metro Madrid.

Nuevas máquinas expendedoras instaladas en las estaciones de Metro. / J.Q.

La operación de transición, como ya adelantó Elisa Guzmán, responsable de Servicio de Superestructura de Vía de Metro, no es fácil, ya que supone la puesta en marcha y el cierre simultáneo de dos tramos de 16 estaciones. Era de esperar alguna incidencia, que en la mayoría de paradas tiene que ver con el funcionamiento de las escaleras mecánicas. Más de una se encuentra inoperativa en este regreso a la actividad, ensombreciendo la puesta en escena de las remozadas estaciones. "Es algo circunstancial, han pasado tiempo paradas y algunas necesitarán un vistazo. Pero esta misma semana todo funcionará con normalidad", explica el personal de Metro.

Algunas estaciones han reabierto con problemas en sus escaleras mecánicas. / J.Q.

Los trenes: más velocidad y menos traqueteo

Durante la mañana de este lunes, los usuarios de Usera, Oporto o Plasa Elíptica coinciden. "Van mucho más suaves. Antes el traqueteo te volvía loco". Las obras de mejora han adaptado la tensión eléctrica de la catenaria de los 600 a los 1.500 voltios. Esto, sumado a la sustitución de 44.000 metros de carril y el paso de plataforma de balasto a hormigón favorece la marcha, que desde el pasado sábado es mucho más ligera que antes en el tramo renovado. Eso sí, el ruido que hacen los trenes, especialmente en su entrada y salida de las estaciones, es bastante más elevado que antes.

Este cambio permite también ahorrar hasta un 30% de energía, de acuerdo con la Consejería de Transportes. “Yo con que haya menos incidencias que antes me conformo, que cada dos por tres había problemas en la vida. Aunque yo con tener mi metro ya soy feliz, estos meses de bus han sido un infierno, el servicio extraordinario circulaba hasta arriba siempre. Nos da la vida para ir a trabajar”, señala una usuaria en Legazpi.