Mercadillo de minerales en Madrid: una cita mensual para descubrir tesoros geológicos

Cada primer domingo de mes, Chamberí se convierte en el escenario perfecto para los amantes de la geología y la naturaleza. El Mercadillo de Minerales de Madrid abre sus puertas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (ETSIME) para ofrecer una experiencia ideal para coleccionistas, curiosos y familias que desean explorar el mundo de los minerales, fósiles, gemas y conchas.

El mercadillo, que se celebra en el pintoresco patio interior de la ETSIME, cuenta con la participación de más de una treintena de expositores especializados. Aquí puedes descubrir una gran variedad de minerales raros, fósiles de millones de años, gemas deslumbrantes y conchas exóticas. Es el lugar idóneo para dar con esa pieza que te falta en tu colección o encontrar un regalo único.

Un plan para toda la familia

Los expositores, muchos de ellos geólogos y gemólogos expertos, garantizan la autenticidad de cada objeto y asesoran sobre su origen, características y valor. Además de la compra, el mercadillo de minerales es una oportunidad educativa en la que, por ejemplo, los más pequeños pueden disfrutar de talleres interactivos en los que aprenderán sobre geología y paleontología de una forma diferente, acercándolos al mundo de los minerales y fósiles.

Todo lo que necesitas saber para ir

¿Cuándo? El primer domingo de cada mes, de 10:00 h a 14:00 h (excepto en agosto).

¿Dónde? Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, Ríos Rosas, 21, Madrid.

¿Cuánto cuesta? Entrada gratuita.

¿Puedo comprar minerales y fósiles? Sí, todos los expositores venden sus piezas, desde muestras pequeñas hasta grandes tesoros.

¿Es apto para toda la familia? ¡Por supuesto! Es una actividad ideal para disfrutar en familia.

¿Cómo llegar? La escuela está bien conectada por metro (Línea 1, salida Ríos Rosas impares) y por varias líneas de autobuses. También hay aparcamientos públicos cercanos.

Madrid guarda un secreto monumental de gran majestuosidad a pocos pasos de Nuevos Ministerios: la Escuela Técnica Superior de Minas y Energía, uno de los edificios más hermosos y menos conocidos de la capital. Obra del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, esta facultad destaca por su impresionante arquitectura que combina hierro, azulejos y estanterías repletas de piezas únicas, creando un ambiente casi museístico en cada rincón.

Imágenes exteriores de la escuela Tecnica Superior de ingenieros de minas y energia, en Madrid / Alba Vigaray / EPE

A lo largo de su historia, esta escuela ha sido testigo de momentos como cuando, en 1923, Albert Einstein ofreció una conferencia aquí. Además, en sus aulas, un grupo de estudiantes vascos fundó en 1903 el Athletic Club de Madrid, que posteriormente se convertiría en el actual Atlético de Madrid. Esta conexión histórica queda reflejada en una placa que conmemora el evento. Por otro lado, el edificio alberga piezas y reliquias singulares, como las asociadas al Cardenal Cisneros.

Visita el Museo histórico-minero Don Felipe de Borbón y Grecia

Otra actividad disponible en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (ETSIME) es la visita del Museo Histórico-Minero Don Felipe de Borbón y Grecia. Se trata de un referente en la conservación de la riqueza minera de España y Europa, con una destacada colección que abarca desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

El museo alberga una valiosa colección de minerales, muchos de ellos provenientes de donaciones de importantes minas históricas, y otros encargos de ilustres ingenieros y científicos que marcaron la historia de la minería y la geología española. A lo largo de sus exposiciones, se pueden encontrar no solo minerales de gran calidad y rareza, sino también fósiles, trilobites, gemas, lámparas mineras y maquetas, lo que hace del museo una ventana a la evolución de la minería.

Museo histórico-minero Don Felipe de Borbón y Grecia / Ayuntamiento de Madrid

Una biblioteca histórica

La biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, inaugurada en 1893, alberga también una de las colecciones más valiosas de España, con un fondo de cerca de 50.000 ejemplares. Su origen consta de 7.000 volúmenes adquiridos inicialmente, muchos de ellos de los siglos XVI, XVII y XVIII, reflejando el espíritu enciclopedista de la época y abarcando disciplinas como minería, astronomía, medicina y geografía.

Entre sus ejemplares más destacados se encuentran obras fundamentales como el Re-metallica Libri XII (Agrícola, 1561), Los elementos de Euclides (1649) y la Encyclopédie de Diderot y D'Alembert (1782). También cuenta con una extensa colección de revistas científicas ―más de 1.100 títulos― y mapas geológicos de España. Su crecimiento ha sido constante, adaptando sus espacios con la creación de la Sala de Lectura en 1984 y la Hemeroteca en 2004.