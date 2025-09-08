Madrid refuerza la atención sanitaria en Valdemoro: el tercer centro de salud abrirá en 2026

Valdemoro contará previsiblemente a finales de 2026 con un tercer centro de salud público en la localidad madrileña, Valdemoro III, para dar servicio a cerca de 10.000 vecinos del municipio.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado este lunes el avance de las obras del nuevo dispositivo, en el que el Ejecutivo autonómico invierte 2,6 millones de euros y que se suma a los centros de salud de El Restón y Valdemoro.

Este complejo se edifica sobre una parcela de 3.270 metros cuadrados en la calle Lili Álvarez, "susceptible de luego hacer ampliaciones", según ha apuntado la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

Consta de planta baja, semisótano y contará con tres consultas de Medicina de Familia, dos de Enfermería Familiar y Comunitaria, dos de Pediatría y una de Enfermería Pediátrica. Además, habrá una sala de matrona y otra de usos múltiples, zona de extracciones con consulta de urgencias y sala de cirugía menor ambulatoria, y un espacio de apoyo administrativo integrado por áreas de recepción y administración y sala de juntas.

"Es el reflejo de pensar en resolver los problemas de los ciudadanos", ha destacado la consejera de Sanidad, que ha apuntado que se espera que las obras estén terminadas a mediados del próximo año. "Estará dando servicio y atendiendo pacientes a finales de 2026 y si puede ser antes, antes evidentemente", ha destacado.

Con este nuevo dispositivo asistencial, son 25 los nuevos centros en los que trabaja en la actualidad el Gobierno regional, repartidos en 15 localidades. Se pondrán en marcha en los próximos dos años para beneficiar a más de medio millón de madrileños.