Del pincel al lienzo: el Madrid de los Austrias se transforma en arte gracias al Certamen de Pintura Rápida Nocturna

El arte contemporáneo vuelve a iluminar el corazón del Madrid antiguo. La Junta Municipal del Distrito Centro y la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) han convocado la segunda edición del Certamen de Pintura Rápida Nocturna Madrid de los Austrias, un evento que fusiona la creación artística en directo con la belleza arquitectónica del casco histórico de la capital. La cita tendrá lugar este sábado 13 de septiembre de 2025, en horario de 20:00 a 24:00 horas, en la Plaza de la Villa, uno de los rincones más emblemáticos del centro madrileño.

El objetivo del certamen es doble: fomentar la expresión artística al aire libre y promover la cultura visual del Madrid de los Austrias, invitando a los participantes a reinterpretar, desde distintas técnicas y estilos, el legado patrimonial de la ciudad. La convocatoria está abierta a todos los artistas mayores de 18 años, españoles o extranjeros con residencia en España, que podrán participar con una única obra, ejecutada íntegramente durante el tiempo de duración del certamen.

Cartel del II Certamen de Pintura Rápida Nocturna. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Inscripción libre y presencial

La inscripción es gratuita y se formalizará de manera presencial el mismo día del evento, entre las 19:00 y las 20:00 horas, en la propia Plaza de la Villa, donde también se dará el sellado de los soportes. Para agilizar el proceso, los interesados pueden descargar previamente el formulario de inscripción en la página web de la AEPE. El documento debe incluir nombre completo, DNI, ciudad de residencia, teléfono, correo electrónico y fecha de nacimiento.

Temática, técnica y normas

La técnica y el estilo serán completamente libres, siempre que la obra esté inspirada en el Madrid de los Austrias, es decir, en la zona comprendida por el antiguo núcleo de la ciudad durante los siglos XVI y XVII. Se trata de una de las áreas con mayor riqueza arquitectónica e histórica de la capital, y que ofrece a los artistas un sinfín de escenas, contrastes de luces y sombras, perspectivas urbanas y detalles barrocos para capturar en sus lienzos.

El soporte deberá ser liso, rígido, de color uniforme y sin textura, con unas dimensiones mínimas de 50 cm y máximas de 120 cm. No se permite el uso de fotografías, dispositivos digitales, ni bocetos previos durante el proceso de creación. Cada artista deberá traer su propio material, incluido el caballete, que se utilizará para exponer la obra una vez finalizada.

Jurado y premios

El jurado estará formado por expertos del mundo del arte designados por la organización, y valorará las obras al finalizar el certamen, a partir de las 24:00 horas. Los trabajos se expondrán en la misma Plaza de la Villa, donde también se hará pública la decisión del jurado y se entregarán los premios.

Los premios en metálico ascienden a 4.500 euros, repartidos en tres galardones:

Primer premio : 2.000 euros y Medalla de Honor AEPE

: y Segundo premio : 1.500 euros y Diploma de Honor AEPE

: y Tercer premio: 1.000 euros

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la empresa patrocinadora ‘C4lle’, que se reserva también los derechos de reproducción de las mismas.