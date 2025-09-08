Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La pintoresca librería de Madrid que vende libros 'de lujo' en pleno centro: la favorita de los coleccionistas

Si buscas decorar tu salón, este es tu local

La editorial Taschen se dedica especialmente a las obras sobre arte, diseño o arquitectura.

La editorial Taschen se dedica especialmente a las obras sobre arte, diseño o arquitectura.

Javier Quintana

Madrid

Según datos de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), en 2023 la Comunidad de Madrid contaba con 392 librerías independientes, una cifra que supone el 14% del total nacional. El ratio de establecimientos por habitante es del 5,70, situándose algo por debajo de la media del país. En cualquier caso, la región puede presumir de un buen número de comercios dedicados a la literatura. Sin embargo, muchos de ellos, alejados del centro y escondidos en callejuelas de la ciudad, se mantienen ocultos para la mayoría de madrileños.

Lo más habitual para los vecinos de la capital a la hora de adquirir un libro es recurrir a grandes superficies como Casa del Libro o Fnac. No obstante, estas pequeñas librerías independientes ofrecen un servicio más personalizado y, en ocasiones, libros imposibles de encontrar en las estanterías de estas grandes empresas.

Taschen, ediciones de gran formato a precio de 'ganga'

La editorial Taschen, localizada en el número 30 de la calle Barquillo, es una pintoresca librería madrileña dedicada a los denominados como coffee table books, es decir, ediciones de libros de grandes dimensiones que suelen funcionar como objeto decorativo en los hogares. En concreto, Taschen está especializada en obras dedicadas al arte, la fotografía, la arquitectura o la moda y que son todo un reclamo para coleccionistas y público que quiere dar un toque intelectual al salón de casa.

Su catálogo es famoso por la calidad de sus imágenes, impresión y encuadernación. La prestigiosa editorial alemana solo tiene 13 sedes en todo el mundo en capitales como Londres, París, Bruselas o Berlín, y hace unos años eligió Madrid para continuar su expansión. El local es precioso, y mantiene la estética de la antigua Mercería Santa Rita que durante años se encontró en este mismo enclave.

Las obras, que pueden superar los cien euros, son un reclamo de centenares de personas que, incluso, se desplazan hasta Madrid desde otros lugares del país para comprar alguna edición especial. Si quieres consultar toda la muestra de libros, pincha en el siguiente enlace.

