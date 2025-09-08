Hallyu, la ola coreana que arrasa en Madrid y no por casualidad: "Nuestra cultura ya forma parte de la vida cotidiana de aquí"

Cuando Summer llegó a Madrid hace siete años, no lo hizo por decisión propia. “De repente, a mi marido le ofrecieron la oportunidad de trabajar en España y yo me vine con él, aunque no sabía nada de español”, dice mientras prepara uno de sus bestsellers, el iced matcha latte con bebida de avena. Por aquel entonces solo había visitado Madrid una vez, aunque fue más que suficiente. Un día lo dejó todo y hoy es la dueña de Merienda Café, una de las cafeterías coreanas más populares de la capital: “Me fascinó cómo conviven lo moderno y lo histórico en esta ciudad. Ahora que vivo aquí, me gusta todavía más: el clima es maravilloso, la comida me resulta deliciosa y, sobre todo, la gente es muy amable”. No es casualidad que su negocio, ubicado en el barrio de Chueca, sea una ventana a la repostería coreana tradicional. En los últimos meses, decenas de mae-jang o comercios típicos han desembarcado en las calles madrileñas. Y eso sólo se debe a una cosa: el Hallyu. La oleada de cultura contemporánea de Corea del Sur ya está aquí.

Aún en Seúl, Summer pasaba cada día por una cafetería como si de una norma no escrita se tratase. Unos días pedía un trozo de tarta con un café con leche y otros, si iba con prisa, hasta resolvía una comida rápida: “Allí la cultura cafetera está muy desarrollada. Se consume muchísimo café, casi como si fuera agua, especialmente en formato take away. Es muy típico que, después de comer en un restaurante, la gente haga una segunda parada en un café”. Sin embargo, con su llegada a España, esa costumbre se perdió y, al tratar de buscar un plan sustituto, llegó a una conclusión. “Sentí que no había tantos establecimientos como en Corea y, como echaba de menos las recetas, pensé en intentarlo yo misma. Ahora, tiempo después, me doy cuenta de que en Madrid también hay un montón”, reconoce entre risas. Se formó en Le Cordon Bleu y lo que comenzó como un pensamiento intrusivo es hoy lugar de encuentro de miles de madrileños que han acostumbrado el paladar a sabores coreanos.

Una porción de 'milk crêpe tiramisú', postre típicamente coreano que Summer ofrece en su cafetería. / ALBA VIGARAY

Un plato de 'hotteok', una especie de panqueque coreano relleno de azúcar moreno, canela y semillas de sésamo negro. / ALBA VIGARAY

“Los estilos en repostería son bastante diferentes y en Corea se toma más café americano que otra cosa. Y con hielo, que es casi más común que el caliente. Nuestros postres son más ligeros y menos dulces que los castizos, los locales están pensados para quedarse a estudiar o trabajar, y la forma de presentar los alimentos o bebidas son completamente distintas. Todo esto suma a la diversidad madrileña y enriquece su vida cotidiana”, expresa Summer. Lo más demandado es el matcha latte, para el que la coreana utiliza té verde en polvo proveniente de la isla de Jeju, “que tiene un sabor muy diferente”. “Los postres que más vendemos son el milk crêpe tiramisú, puramente asiático; el hotteok, una especie de panqueque coreano relleno de azúcar moreno, canela y semillas de sésamo negro; y la bulgogi toast, una tostada rellena de la tradicional carne marinada”, narra. Su éxito, debido en parte a los vecinos que acuden cada mañana a tomar su café, se debe a la proximidad del local con varias academias de coreano: “Profesores y alumnos nos visitan de vez en cuando”.

La comunidad coreana, que en España no supera los 4.200 ciudadanos, según datos del INE, no deja de aumentar. “Mientras siga habiendo interés por nuestra cultura veremos como nuevos negocios van apareciendo de manera gradual”, cree. El boom acontecido en los últimos meses responde a un fanatismo desenfrenado por todo aquello que rodea Corea del Sur y que, por primera vez, va más allá del K-pop y los K-dramas: “La cosmética, la gastronomía y, en general, el estilo de vida que Corea ha exportado, hace que cada vez más españoles viajen al país y aprendan el idioma. Eso me hace sentir que la cultura coreana ya forma parte de la vida cotidiana de muchos madrileños”. El castellano de Summer también fue mejorando con la llegada de los primeros clientes, que la recibieron con los brazos abiertos. “Al principio prefería quedarme en la cocina y no salir al mostrador, pero su respeto y carácter abierto me hicieron sentir cómoda en poco tiempo”, concluye. Bandeja en mano, transporta la comanda con una sonrisa característica.

Bey (izquierda) y Ellen (derecha) abrieron el primer fotomatón coreano de Madrid junto a otras tres amigas. / ALBA VIGARAY

Estudios fotográficos

A dos calles, todavía en el barrio arcoíris de Madrid, se encuentran Ellen y Bey. Mientras una levanta la persiana del local, la otra enciende los plomos. Junto a otras tres amigas abrieron en 2024 Matik Studio, el primer fotomatón coreano de la capital. “Aquí el cliente controla todo: la cámara, el temporizador, las luces… Durante unos minutos eres fotógrafo y modelo a la vez”, dicen nada más entrar. Las cinco llegaron a España en 2018 como estudiantes y a día de hoy, algunas ofrecen clases de inglés. Todas rozan la treintena y aseguran haber atravesado “la crisis de los 25”. “Nos preguntamos qué queríamos hacer de verdad y a mi siempre me ha gustado la fotografía, las Polaroid, eso de guardar recuerdos”, dice Ellen, quien propuso a sus amigas abrir un self photo studio juntas: “No había nada igual”. Comenzaron con el estudio fotográfico y luego incorporaron el mítico fotomatón coreano, “imprescindible” en estos negocios y una de las mayores tendencias de los últimos años en la otra punta del mundo.

En Matik Studio se forman largas colas cada vez que una banda de K-pop actúa en Madrid. / ALBA VIGARAY

Si bien al local acuden, entre otros, actores que necesitan fotos para castings, estos fotomatones acogen a un público más variado: desde turistas a fans de K-pop. Ellen es, además, quien diseña los marcos temáticos disponibles en el sistema digital implantado en cada fotomatón. La mayoría son de temática musical, aprovechando el fenómeno fan en la capital, pero también los hay que referencian al Metro de Madrid o a la gastronomía española: “Trajimos la cultura de los marcos de conciertos y eventos: desde el Eras Tour de Taylor Swift hasta Quevedo o Stray Kids, que formaron grandes colas a las puertas del local”. En Asia, sobre todo en Corea, photobooths como este existen desde hace años. Su presencia no busca sustituir a los estudios tradicionales, sino ofrecer una nueva forma de vivir la fotografía. Ambas aseguran que Madrid les ha tratado “con mucho cariño” en su intento de convertirse en la marca de fotografías de referencia en la capital. No obstante, el Hallyu es real y las dos saben que dejarán de ser únicas en poco tiempo: “Esto es solo el comienzo y la demanda va a seguir creciendo”.

Rudi Kim abrió la primera barbacoa coreana de Madrid hace algo menos de un año. / ALBA VIGARAY

Barbacoas coreanas

La calma que se respira en los negocios de Summer, Ellen y Bae nada tiene que ver con el calor, ajetreo y celeridad que desprenden los fogones de Kim’s, la primera barbacoa coreana de Madrid, ubicada en el barrio de Tetuán desde hace algo menos de un año. De ella sale Rudi Kim, su propietaria, con un cuenco hirviendo en la mano. “Aquí te cocinas tu propia carne en el centro de la mesa, como en Corea. Tardamos un año en desarrollar el concepto, poniendo el foco en un menú innovador y estuvimos meses haciendo pruebas con las carnes”, explica. La joven nació en Las Palmas de Gran Canaria, una de las tres ciudades con mayor concentración de población coreana en España, donde sus padres se conocieron: “Mi padre visitó la isla como turista al mismo tiempo que mi madre estaba buscando trabajo como chef. Según ella, pasó un par de meses siguiéndola todos los días con un ramo de flores”. El día que decidió emprender, se encontraba dudando entre abrir una cafetería como la de Summer, donde ya tenía experiencia, o un restaurante coreano. “Podría vivir sin mi novio, pero no sin la carne”, confiesa entre risas.

En Corea, este tipo de establecimientos se han distanciado de los restaurantes convencionales para pasar a ser parte de la cultura laboral y vida social de la gente. “Existe una tradición llamada hoesik, similar a las cenas de empresa, que se celebran en las barbacoas que te permiten compartir comida, bebida y fortalecer así los lazos entre compañeros de trabajo”, narra. Cuando paseaba por las calles de Seúl en su última visita, recuerda encontrar hasta cuatro locales similares en una misma calle: “Hoy en día hay más de 1.520 barbacoas repartidas por el país. Teniendo en cuenta que Corea tiene 9 provincias y 83 ciudades principales, equivale a un promedio de 18 barbacoas por ciudad. Imaginarlo en Toledo o Segovia parece excesivo, pero allí funciona por la alta demanda”. El concepto, novedoso y extraño a partes iguales en su llegada a la capital, dejaba a los españoles con la boca abierta: “El chuletón o la entraña ya salen hechos de la cocina y cuando vieron que aquí tenían que cocinar la carne ellos mismos no hacía mucha gracia. Sin embargo, con el tiempo fueron cogiéndole el gusto a cocinar los productos al gusto de cada uno y comerlos recién hechos que, quieras que no, tiene su encanto”.

Las barbacoas son populares en Corea del Sur gracias al 'hoesik', una tradición similar a las cenas de empresa. / KIM'S BARBACOA COREANA

La inauguración de Kim’s trajo consigo en apenas unos meses otras tantas aperturas repartidas por la capital, que rozan la decena en la actualidad. “Llegó a mis oídos que los nuevos emprendedores pasaban por aquí antes de montar sus propios negocios, lo que me hizo sentir satisfecha”, reconoce. No obstante, a la larga, la esencia local se ha ido difuminando: “La cocina coreana puede parecer sencilla, pero no lo es. Muchos platos requieren procesos elaborados para conseguir el sabor auténtico. Lamentablemente, muchos los omiten y buscan lo fácil y barato. Es como hacer una pasta boloñesa sin tomate y venderla como original italiana”. La naturaleza de España como país multicultural junto a la disposición de los madrileños a conocer nuevas culturas y la popularidad de la música, las series y los cosméticos coreanos hacen que reservar una mesa en Kim’s no sea fácil. “La mayoría de coreanos que viven en Madrid vienen frecuentemente porque es lo más parecido a volver a casa”, aclara. En su lista de reservas hay actores y futbolistas, pero también empresarios y políticos que, en el descanso de la comida, marcan el teléfono de Rudi.

Festival de cine

Desde hace tres años, el Centro Cultural Coreano en España (CCCE) organiza en Madrid el Festival de Cine Coreano, con proyecciones en el Cine Capitol y un Concurso de Cortometrajes. “Este año celebramos la decimoséptima edición del festival, que conmemora el 80 aniversario de la liberación de Corea del Sur y yo misma he seleccionado las películas que, de alguna forma, educarán a los visitantes en este tema”, señala Songyi Baek, responsable del área de cine y belleza coreana en el CCCE. Nacida en la ciudad de Daegu, llegó a España hace unos meses para cubrir una sustitución, por lo que su estancia en el país tiene fecha de caducidad. Anteriormente, asegura, era muy difícil ver una película coreana en nuestro país, pues los estrenos son más bien escasos: “Ahora hay más referentes y la gente quiere ver nuestro cine, por eso organizamos este evento”. El festival forma parte de Korea Season, una iniciativa a cargo del Ministerio de Cultura coreano con motivo del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países que promueve su cultura y estilo de vida.

El Festival de Cine Coreano organizado por el Centro Cultural Coreano en España contará con proyecciones y un Concurso de Cortometrajes. / ALBA VIGARAY

Para Songyi, una recién llegada que disfruta pasando tiempo en la calle, las bibliotecas y piscinas públicas son algunos de sus lugares favoritos. “Aquí puedo difundir la cultura coreana, ya que hay mucha gente que no sabe nada. Básicamente informo de forma profunda acerca de mis raíces”, declara. Durante estos meses han sido varios los españoles que han confundido Corea del Sur con Japón o China: “Aunque seamos todos asiáticos, somos muy diferentes”. Al CCCE acuden madrileños a escuchar música, leer libros y tomar clases de coreano y eso no es otra cosa que un reflejo de la sociedad actual. Un interés que está agotando las plazas en las academias de idiomas y colocando entre los más vendidos a los autores patrios. “Hace poco, Netflix lanzó una película llamada K-pop Demon Hunters, que refleja muy bien la cultura, la ropa y el estilo de vida tradicional. Ha tenido mucho éxito porque la gente tiene necesidad de conocer Corea”, cree Songyi.

Es, precisamente, el afán por acercarse al país asiático lo que anima a algunos participantes del Concurso de Cortometrajes a enviar sus propuestas. El premio para los tres vencedores es un viaje a Corea del Sur y una visita a la Academia Coreana de Artes Cinematográficas: “No solo está dirigido a cineastas, sino a toda esa gente amateur que quiere hacer una película corta. El único requisito es que incluyan una referencia de al menos 10 segundos al país, con el fin de establecer una relación entre el cineasta y la cultura coreana. No deja de ser una forma de aprendizaje”. La mayoría de participantes tienen entre 20 y 30 años, pero también los hay mayores, de otras generaciones, atraídos por la historia nacional. “La colonización y liberación de Corea del Sur no son muy conocidas para muchos españoles”, concluye Songyi, que vaticina una exitosa acogida en el certamen de este año, previsto para los días 29, 30 y 31 de octubre.