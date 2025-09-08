Getafe cede un edificio para que artistas urbanos pinten un mural contra "el genocidio del pueblo palestino"

Un grupo de artistas pintará un mural en uno de los edificios municipales de Getafe para denunciar "el genocidio del pueblo palestino en Gaza" y reivindicar así una paz "justa y duradera" en Oriente Próximo y en todo el mundo.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de la localidad este lunes en una nota de prensa, en la que ha detallado que el mural es una reivindicación de una solución para los dos estados, que garantice una paz duradera.

"Lo que está ocurriendo en Gaza es intolerable para cualquier ser humano. Estamos viviendo un genocidio en directo y, de la misma forma que hemos denunciado el horror del holocausto contra los judíos, no podemos permanecer indiferentes ante el exterminio del pueblo palestino, con la connivencia de muchos líderes políticos mundiales y la inacción de otros tanos", ha señalado la alcaldesa, Sara Hernández (PSOE).

El Gobierno municipal ha decidido trabajar en esta actuación artística en su apuesta por el arte urbano. Getafe cuenta con numerosos murales, algunos artísticos y muchos reivindicativos, que son expresión del "compromiso firme con los valores democráticos, el feminismo y la paz", según han apuntado.

En los últimos años, el Gobierno municipal ha concedido diferentes subvenciones a Cruz Roja para que continúe su labor humanitaria en Gaza, a pesar de los bloqueos y los impedimentos que pone Israel, cuyo Gobierno está justificando y propagando "una matanza a través de las bombas y la hambruna", como denuncian múltiples ONG y organismos internacionales.

Reconocimiento de Palestina

En abril de 2025, el Ayuntamiento de Getafe junto con la Mesa de la Convivencia plantaron, junto con el Embajador del Estado Palestino, Husni Abdel Wahed, un olivo en la calle Palestina, para recordar la necesidad de un Estado Palestino con todos sus derechos internacionales.

La ONU ha denunciado que 18.000 niños han sido asesinados por el ejército de Israel desde que se inició la invasión de Gaza y ha dejado con secuelas incapacitantes a más de 21.000 menores, en un territorio donde las bombas han provocado el colapso de cualquier servicio de ayuda humanitaria o médica.

Además, Naciones Unidas declaró en agosto oficialmente la hambruna en Gaza, con medio millón de personas sin posibilidad de alimentarse ante el bloqueo genocida de Israel. Por este motivo, numerosas organizaciones, a las que se suma el Consistorio, exigen la expulsión de Israel y de sus equipos de competiciones deportivas y concursos artísticos, tanto nacionales como internacionales.