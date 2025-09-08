Confirmado el día en el que empezará definitivamente el horario de invierno en España: ¿cuándo se cambia la hora este año?

Aunque no nos guste, nos vamos despidiendo del verano poco a poco. La rutina se va imponiendo en España tras las vacaciones y, aunque para algunos todavía queden un par de días libres, lo cierto es que la gran mayoría ya vuelve a sus centros de estudio y trabajo.

Ya no queda rastro de aquel Madrid vacío de agosto. Ahora, las calles de las grandes ciudades empiezan a llenarse y recuperan su frenético ritmo habitual.

Lo único que queda para sentir que ya estamos de vuelta a la rutina, a disgusto de muchos, es el cambio al horario de invierno. Y es que dentro de poco, parecerá que los días son más cortos y las noches más largas.

El otoño está cada vez más cerca y eso significa que llega el temido momento de cambiar la hora. A pesar del eterno debate, este año los relojes tendrán que seguir adaptándose a la estación, pero, ¿en qué fecha será esta vez?

¿Cuándo llega el horario de invierno?

En nuestro país se producen dos cambios de hora: el de invierno y el de verano. El pasado mes de marzo se llevó a cabo el primero, que tuvo lugar el último domingo de octubre. Ahora, por desgracia, es el turno de segundo, ese del que no nos alegramos tanto por arrebatarnos las horas de sol que nos da el verano.

La noche del sábado 25 de octubre al domingo 26, a las 3:00 horas de la madrugada, la hora oficial se retrasará hasta las 2:00. Será en ese momento cuando habrá que hacer el cambio al horario de invierno en todos los aparatos electrónicos en los que no esté automatizado el cambio de hora. Esto quiere decir que el nuevo horario empezará la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26 de octubre de 2025.

¿Por qué se cambia la hora?

El cambio de hora de verano a invierno es una práctica establecida en España desde hace décadas. El objetivo principal es aprovechar al máximo las horas de luz natural y reducir el consumo de energía.

Esto comenzó a implementarse de manera regular en 1974, como respuesta a la crisis del petróleo, y la idea era adaptar los horarios de actividad diaria para aprovechar mejor la luz solar, reduciendo así la necesidad de utilizar energía eléctrica en las horas de la mañana y la tarde.

Desde entonces, cada año, los relojes se adelantan una hora en primavera y se retrasan una hora en otoño, generando con ello debate entre los ciudadanos.

Mientras algunos estudios sugieren que la medida contribuye a un ahorro energético, otros argumentan que este cambio afecta negativamente la salud de las personas, alterando los ritmos circadianos y causando problemas de sueño. De momento, y a pesar de las controversias, el cambio de hora sigue vigente.