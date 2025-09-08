El debate sobre el estado de Madrid, en directo | Almeida se enfrenta a la oposición tras su permiso de paternidad

El Ayuntamiento de Madrid encara este lunes el debate de estado de la ciudad, en el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, hará balance de los últimos meses en la capital. El regidor popular, que espera un debate "constructivo y limpio", responderá a Reyes Maroto (PSOE), Eduardo Rubiño (Más Madrid) y Javier Ortega-Smith (Vox) tras plantear la situación general de Madrid y las líneas maestreas de su acción de Gobierno.

Siga aquí en directo el debate de estado de Madrid.

El delegado del Gobierno lamenta no ser invitado al debate del estado de la ciudad El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, considera una falta de lealtad institucional que el Ayuntamiento de Madrid no le haya invitado a asistir al Debate del Estado de la Ciudad que tiene lugar este lunes. Fuentes de Delegación del Gobierno han asegurado que Martín lamenta la negativa por parte de la presidencia del pleno del Ayuntamiento de Madrid a cursar invitación a su nombre para asistir a este debate, pese a que había sido solicitado de forma expresa por carta al presidente del mismo, Borja Fanjul.

¿A qué hora empieza el debate del estado de la ciudad? Ya llegó el debate de estado de Madrid, que servirá para que los representantes de todos los madrileños conozcan el balance del los últimos meses y las medidas previstas para los próximos, con los retos de las grandes obras que están afectando de manera importante a los desplazamientos en coche. A partir las 09:15 horas arrancará el Pleno con la intervención del alcalde.

Ortega-Smith pide alejarse del "enfrentamiento innecesario" El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, espera que el Pleno del Estado de la Ciudad del lunes "deje a un lado la propaganda, el discurso fácil o el enfrentamiento innecesario" mientras que él pondrá el acento en cuestiones relacionadas con la seguridad, la vivienda o la circulación.

Eduardo Rubiño, en sustitución de Rita Maestre en Más Madrid Si bien el alcalde retrasó el debate por su permiso de paternidad, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, no estará presente por su maternidad. Será Eduardo Rubiño quien liderará en su partido la contestación a Almeida, con el foco puesto en el turismo y el acceso a la vivienda. "Frente a un alcalde que lo que hace es pisar más Miami que Villaverde, Usera o Vallecas, creemos que alguien tiene que preocuparse de cómo esta ciudad se le hace cada vez más cuesta arriba a la mayoría de familias trabajadoras madrileñas, a los jóvenes y a los adultos", comentó en la previa al debate.

Reyes Maroto centrará el foco en el supuesto "bloqueo democrático" Reyes Maroto, portavoz socialista, hace frente al Pleno sin obviar el "bloqueo democrático" al que presuntamente se ve sometida por parte del "amortizado" alcalde, con quien no se ha reunido desde hace año y medio, a pesar de las continuas peticiones, y que dirige un grupo político mayoritario en el Consistorio que sólo ha aprobado en el ecuador del mandato un escaso 7%, cinco de las 69 proposiciones presentadas por el PSOE, según apuntan los socialistas.