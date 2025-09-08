Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El debate sobre el estado de Madrid, en directo | Almeida se enfrenta a la oposición tras su permiso de paternidad

El alcalde de la capital responderá a Reyes Maroto, Eduardo Rubiño y Javier Ortega-Smithe en un debate que espera que sea "constructivo y limpio"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión extraordinaria del Pleno municipal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión extraordinaria del Pleno municipal. / Europa Press / Diego Radamés

Marina Armas

Madrid

El Ayuntamiento de Madrid encara este lunes el debate de estado de la ciudad, en el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, hará balance de los últimos meses en la capital. El regidor popular, que espera un debate "constructivo y limpio", responderá a Reyes Maroto (PSOE), Eduardo Rubiño (Más Madrid) y Javier Ortega-Smith (Vox) tras plantear la situación general de Madrid y las líneas maestreas de su acción de Gobierno.

Siga aquí en directo el debate de estado de Madrid.

