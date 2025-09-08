La Comunidad de Madrid se adelanta a las tormentas de otoño con un plan anti inundaciones para sus 179 localidades

Ante la llegada del otoño, y tras un verano de incendios que han asolado España, la Comunidad de Madrid intenta adelantarse a otra muesca más en la cadena de emergencias climáticas acumuladas en los últimos años y atajadas a destiempo. Para ello, ha remitido una carta a los 179 ayuntamientos de la región para reforzar las medidas de prevención frente al riesgo de tormentas e inundaciones, que suelen producirse con mayor frecuencia los meses de septiembre y octubre.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) solicita que, antes de que puedan producirse fenómenos meteorológicos adversos, tomen las medidas necesarias para minimizar el riesgo en el caso de precipitaciones intensas, como revisar la red de colectores, limpiar imbornales y sumideros en calles e instalaciones públicas, señalizar las zonas potencialmente inundables o prohibir el estacionamiento de vehículos y acampadas en cauces secos y márgenes de ríos. También tener en todo momento localizadas a personas vulnerables o con movilidad reducida y planificar su posible evacuación en caso de emergencia.

Junto a la carta, se ha incluido un folleto con consejos recogidos en el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad de Madrid (Inuncam) a seguir por los ciudadanos en cada fase de la emergencia. Este Plan previene y gestiona emergencias provocadas por fuertes lluvias, localizando las zonas susceptibles de quedar anegadas, estableciendo la estructura y organización de los cuerpos y servicios que van a atender la emergencia, determinando los recursos disponibles y definiendo las fases y situaciones de riesgo.

En caso de fenómenos meteorológicos adversos, la Comunidad de Madrid puede activar el sistema de mensajes masivos ES-Alert, como ya ocurrió en septiembre de 2023 con la dana que afectó al suroeste regional. A través de este canal, la población recibe avisos directos en sus teléfonos móviles.

Un mensaje en el movil con la alerta Es-alert, en septiembre de 2023 en la Comunidad de Madrid.o a emitir un sonido de alarma y a mostrar este mensaje enviado por Protección Civil para alertar a la población del riesgo extremo de tormentas que azota la Comunidad de Madrid. EFE/Zipi Aragón / .

Un kit de supervivencias y consejos

Además, al igual que durante la jornada del apagón, desde ASEM 112 recuerdan la importancia de tener a mano un kit de supervivencia para afrontar una emergencia durante al menos 72 horas, con documentación, medicamentos, una linterna y una radio a pilas; almacenar agua y alimentos no perecederos para tres días; y situar los objetos de valor o documentos importantes fuera del alcance del agua ante una posible inundación de la vivienda.

La ASEM112 informa sobre la conveniencia de conocer el nivel de riesgo de la zona en la que se reside, así como las vías de evacuación. También señala que es importante revisar el estado de tejados, bajantes, canalizaciones y desagües y disponer, en caso de viviendas unifamiliares, de una pequeña bomba de achique.

En estos casos, es aconsejable alejarse de barrancos, cauces de ríos o arroyos, subir a lugares elevados, usar el vehículo solo si es estrictamente necesario y no atravesar zonas inundadas ante el riesgo de ser arrastrados por la corriente. Y, durante la emergencia, hay que desconectar los suministros de electricidad, gas y agua, de la casa y asegurar puertas y ventanas.

Protección Civil recuerda que cada ayuntamiento conoce mejor las zonas vulnerables de su territorio y confía en que adopten las medidas necesarias para reducir riesgos. Por eso, desde los primeros avisos de la temporada, la Comunidad de Madrid difunde alertas y recomendaciones a través de su página web donde los ciudadanos pueden consultar el nivel de riesgo de su zona y recibir instrucciones claras sobre cómo actuar ante lluvias intensas o posibles inundaciones.