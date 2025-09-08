Compartir vivienda en Madrid cuesta un 10% más que hace un año y un 54% que hace cinco

El precio de alquiler de una habitación en Madrid registró una media de 585 euros mensuales en julio, un 10,2% más que en el mismo mes del pasado año, con solo cuatro distritos en los que el promedio baja de 500 euros.

De este modo, compartir vivienda en la región cuesta de media un 46,7% más que hace tres años (desde 2022) y un 54,3% más respecto a hace cinco años (2020), según el estudio a mitad año de Viviendas compartidas en España en 2025, basado en los precios de la vivienda en alquiler del mes de julio de los últimos 10 años, del Índice Inmobiliario Fotocasa. Así, los precios medios de las habitaciones en apenas un año se incrementaron un 10,2%, pasando de los 531 euros al mes en julio de 2024 a los 585 euros al mes de julio de 2025.

"El precio de la vivienda compartida se encarece a un ritmo vertiginoso, reflejando la fuerte tensión que atraviesa el mercado del arrendamiento. Hoy, alquilar una habitación supera de media los 500 euros, lo que convierte esta modalidad en algo más que una elección: para miles de personas incapaces de asumir el coste de una vivienda completa, es prácticamente la única vía de acceso al alquiler", ha subrayado María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

A nivel de autonomías, el precio interanual solo desciende en dos, Asturias (-0,8) y Navarra (-6,1%), mientras que Baleares mantiene los precios. Los mayores incrementos se dan en Castilla y León (13,5%) y La Rioja (12,6%), por delante de Madrid, que se sitúa en el tercer puesto. Por su lado, las subidas más bajas se dan en Cantabria (0,1%) y Región de Murcia (0,3%).

En cuanto a los precios, son cuatro las comunidades con un precio por encima de los 500 euros al mes en julio de 2025 y son: Cataluña con 618 euros/mes; Madrid con 585 euros/mes; País Vasco con 583 euros/mes, Baleares con 558 euros/mes. Mientras, las Comunidades con los precios más bajos son Extremadura con 251 euros/mes; Castilla-La Mancha con 289 euros/mes; y Región de Murcia con 314 euros/mes.

En los últimos cinco años, el incremento del precio de las habitaciones se ha disparado por encima de un 40% en 11 comunidades: País Vasco (66,5%), Comunitat Valenciana (60,6%), Cataluña (56,6%), Madrid (54,3%), Canarias (54,1%), Galicia (49,5%), Castilla y León (48,5%), Andalucía (47,9%), Baleares (46,6%) y Región de Murcia (40,6%).