Todo sobre la nueva ayuda para autónomos de la Comunidad de Madrid: cuantía, requisitos y plazos

La Comunidad de Madrid ha vuelto a sacar un nuevo paquete de ayudas para uno de los sectores más castigado por la dureza de los mercados: el de los autónomos. El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso ha aprobado una importante medida que tiene como objetivo, principalmente, fomentar la responsabilidad social y la conciliación laboral y familiar.

Esto se va a hacer mediante un aumento de hasta 3 millones de euros en ayudas directas tanto para aquellos que trabajen por cuenta propia como para trabajadores que formen parte de pequeñas y medianas empresas.

Con esta subida, la cuantía total de la partida destinada a potenciar los mercados de estos empleados supera los 13,1 millones de euros, una cantidad considerable y que pretende conseguir una mejora en el desarrollo de sus actividades.

¿Cuáles son los objetivos de la ayuda para autónomos?

La Comunidad de Madrid pretende conseguir con estas ayudas dos puntos principales. El primero de ellos es mejorar las condiciones de obtención de certificados de responsabilidad social. Por ende, aquí se va a abonar hasta el 75% de su coste, situándose el importe máximo para el beneficiario en unos 2.500 euros.

El segundo de los puntos pretende mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar mediante el fomento del teletrabajo y la flexibilidad horaria. En este marco, una de las acciones que se podrá realizar con estas ayudas es la compra de dispositivos electrónicos por valor máximo de 2.500 euros.

Requisitos para recibir el importe máximo de la ayuda

La ayuda máxima sería de 15.000 euros. Eso sí, para percibirla, el solicitante deberá cumplir con todos los requisitos necesarios y hacer los trámites pertinentes por parte de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

Por un lado, se encuentran los requisitos generales: no ser una entidad pública y estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado y la Comunidad de Madrid y la Seguridad Social.

Otra de las condiciones es realizar la actividad dentro de la Comunidad de Madrid, no tener la condición de beneficiarios de subvención a las personas físicas y tampoco jurídicas en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre 'General de Subvenciones'.

Una vez cumplidos los requisitos generales, se han de cumplir también los específicos. Uno de ellos es obtener o renovar alguna certificación de normas o estándares en materia de responsabilidad social o liderar planes directores que tengan la meta de llegar a esa obtención o renovación así como participar en iniciativas o proyectos que fomenten la responsabilidad social en el periodo subvencionable.

Por otro lado, el trabajador tendrá que tener un acuerdo de teletrabajo o de flexibilidad horaria con un trabajador vinculado a la empresa o contratar personal en la modalidad citada, pues la compra de los dispositivos electrónicos estará ligada a estos acuerdos de teletrabajo. La jornada debe ser de al menos el 75% de la de un trabajador a tiempo completo comparable.

Por último, todas aquellas personas interesadas en beneficiarse de estas ayudas deben saber que el plazo para poder solicitar estas ayudas es de 3 meses desde que se realiza la actividad a subvencionar.