Clubes de lectura, talleres de escritura o actividades infantiles: abierto el plazo de inscripción para las actividades de otoño de las bibliotecas

Este otoño, las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid se llena de propuestas culturales con una amplia variedad de talleres de escritura, clubes de lectura y actividades pensadas para todas las edades. Entre los programas destacados se encuentran 24 talleres de escritura, con un total de 480 plazas, que cubren diversos géneros literarios, como el relato breve, la novela, la poesía y el monólogo. Cada uno de estos talleres será impartido por un especialista que proporcionará pautas técnicas, recomendaciones de estilo y ejercicios prácticos para desarrollar las habilidades literarias de los participantes.

Para los amantes de la lectura, se han organizado 27 clubes de lectura que ofrecerán 660 plazas disponibles para público adulto. Estos clubes, moderados por expertos, tienen como objetivo fomentar el debate literario y la reflexión crítica sobre las obras seleccionadas. Los moderadores guiarán las discusiones, gestionarán los tiempos y promoverán la interacción entre los participantes, creando un ambiente estimulante para profundizar en las lecturas.

Día de las Escritoras

Ya el 15 de octubre, las bibliotecas de Madrid celebrarán el Día de las Escritoras con tres foros monográficos dedicados a autoras contemporáneas. Con 75 plazas disponibles, estos foros ofrecen una oportunidad única para explorar las obras y las contribuciones literarias de escritoras destacadas, además de permitir el intercambio de opiniones sobre el papel de la mujer en la literatura actual.

Para los más pequeños, se han preparado 11 actividades con 164 plazas en total, diseñadas para estimular su creatividad y fomentar su aprendizaje de manera divertida. Los talleres abarcan una amplia variedad de temáticas, como animación, ciencia, programación, música, cómic, arte urbano, ajedrez y teatro, dirigidos a niños a partir de los 7 años. Estas actividades buscan acercar a los más jóvenes a disciplinas artísticas y científicas, ofreciendo experiencias educativas fuera del aula.

La región ofrece actividades para los más pequeños en sus bibliotecas públicas / Comunidad de Madrid

La programación también incluye actividades específicamente diseñadas para personas mayores de 60 años, a través de la Campaña LeeMadrid +60. Esta campaña ofrece tres talleres, tres itinerarios literarios y seis clubes de lectura dirigidos a este grupo de edad, con un enfoque especial en fomentar la lectura y el diálogo entre mayores. Las actividades se llevarán a cabo en las bibliotecas de Antonio Mingote, José Luis Sampedro y Pedro Salinas. Los interesados en participar deben realizar la inscripción de manera presencial en estas bibliotecas.

¿Cómo apuntarse a las actividades de las bibliotecas públicas de la CAM?

La inscripción a todas estas actividades es totalmente gratuita y, a excepción de las de la Campaña LeeMadrid +60; es necesario realizarla a través del Portal del Lector de la Comunidad de Madrid, donde los interesados podrán completar el formulario de inscripción. Para asegurar la participación, cada persona podrá inscribirse en un solo taller de escritura y un solo club de lectura por programa. Sin embargo, si quedaran vacantes después del periodo de inscripción, será posible asistir a más actividades. Esta medida busca garantizar la mayor inclusión de madrileños interesados en las propuestas culturales de la comunidad.

Para los menores de edad, se permite la inscripción exclusivamente en las actividades dirigidas a público infantil, familiar o aquellas indicadas como apropiadas para todos los públicos. En estos casos, el padre, madre o tutor legal del menor debe completar el formulario de inscripción proporcionando los datos correspondientes del niño y, si es necesario, también los del adulto acompañante. En el caso de los menores con necesidades especiales que obtengan plaza en alguna actividad, podrán asistir acompañados de un familiar o tutor autorizado.

Es importante tener en cuenta que los participantes solo podrán inscribirse en una actividad por programa, es decir, un taller de escritura y un club de lectura. En el caso de que queden plazas vacantes tras el periodo de inscripción, será posible inscribirse en más de una actividad.

La selección de los participantes se realizará de acuerdo con los criterios previamente establecidos para cada actividad, y las bibliotecas informarán a los admitidos por teléfono o correo electrónico. Si un inscrito no puede asistir, debe notificarlo al menos 24 horas antes de la actividad para permitir que su plaza sea asignada a otra persona de la lista de espera. En caso de no asistir sin previo aviso, esta falta de comunicación podría influir en la participación en futuras actividades.

Si la actividad se imparte en varias sesiones, la no asistencia sin justificación a más de una de ellas podrá resultar en la pérdida de la plaza.