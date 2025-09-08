Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO EN MADRID

Cae una banda en Parla que estafaba a conductores con el método del 'falso mecánico'

Los detenidos engañaban a personas mayores simulando averías en ruedas y llegaron a exigir hasta 9.000 euros por reparaciones inexistentes

Imagen de recurso de un coche de Policía Nacional.

Imagen de recurso de un coche de Policía Nacional. / EUROPA PRESS - Archivo

Javier Niño González

Madrid

La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Parla a tres personas acusadas de estafar a conductores mediante el método del falso mecánico. El grupo seleccionaba principalmente a personas de avanzada edad, a las que alertaban de supuestos fallos mecánicos en las ruedas de sus vehículos para después simular una reparación y exigir entre 6.000 y 9.000 euros.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los agentes arrestaron in fraganti a uno de los integrantes cuando intentaba estafar a un hombre de 80 años. Poco después, los otros dos sospechosos fueron localizados y detenidos cuando trataban de abandonar apresuradamente el alojamiento en el que residían.

Simulaban la reparación

Las víctimas eran interceptadas mientras circulaban con su coche. Dos miembros del grupo les advertían de un fallo en una rueda y les instaban a detener el vehículo. En ese momento intervenía un tercer implicado, vestido con un mono de trabajo, que se hacía pasar por mecánico.

Con la ayuda de otro cómplice, simulaba una reparación utilizando herramientas y piezas aparentemente originales, incluso acompañando a las víctimas a entidades bancarias cercanas para retirar el dinero. Para reforzar la estafa, entregaban facturas falsas, en las que les solicitaban entre 6.000 y 9.000 euros.

Los tres detenidos están acusados de pertenencia a grupo criminal, estafa y un delito contra la seguridad vial. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión.

