Baldoria, la pizzería madrileña que conquista el Top 10 mundial

En el competitivo universo de la pizza, donde la tradición italiana marca un estándar casi inalcanzable, una joya madrileña brilla con luz propia: Baldoria. Este restaurante, ubicado en la elegante calle Ortega y Gasset, ha alcanzado el codiciado octavo puesto en el prestigioso ranking internacional '50 Top Pizza World 2025', consolidándose como una de las mejores pizzerías del planeta.

Este reconocimiento no es casualidad. En solo un año, Baldoria ha escalado posiciones con paso firme, pasando del puesto 26 en 2024 al top ten mundial en 2025. Este logro, anunciado en una ceremonia celebrada en el histórico Teatro Mercadante de Nápoles, la cuna de la pizza napolitana, representa un verdadero hito para la gastronomía española y europea. Además, el restaurante fue galardonado con el premio Best Cocktail List 2025, reafirmando su compromiso con la excelencia integral.

Enzo Ruiz, bartender en Baldoria preparando uno de los cócteles favoritos de los comensales. / EPE

Una experiencia que va más allá de la pizza

El jurado de 50 Top Pizza valoró no solo la calidad técnica de las pizzas —desde la masa hasta la cocción— sino también la experiencia completa que Baldoria ofrece a sus clientes. La hospitalidad italiana que despliega su equipo, el ambiente vibrante, la música seleccionada cuidadosamente y la cuidada decoración, crean una atmósfera donde cada visita se convierte en una auténtica celebración.

Pizza Búfala Fest, ganadora del certamen nacional Búfala Fest 2024 y cocinada en el restaurante Baldoria. / EPE

Ciro Cristiano, alma y motor de Baldoria, expresó su emoción por este reconocimiento: "Estoy profundamente emocionado. Este top 10 mundial es un sueño hecho realidad, logrado gracias a un equipo que pone pasión, energía y sonrisa en cada servicio. Baldoria es lo que es gracias a ellos", confiesa.

El chef napolitano Ciro Cristiano en su restaurante, Baldoria. / Cedida

La técnica y tradición detrás de cada pizza

El secreto del éxito de Baldoria reside en su respeto absoluto por la tradición napolitana, combinada con una creatividad contemporánea. Las pizzas se elaboran con masas ligeras y aireadas, resultado de una fermentación lenta de 48 horas que garantiza una base altamente digestiva y delicada. La masa se prepara con harina italiana y biga como prefermento, con una hidratación del 50%, lo que aporta esa textura única y esponjosa. El horno Acunto, traído directamente desde Nápoles, alcanza los 420 grados, cocinando las pizzas en apenas 80 segundos para lograr una base crujiente y un sabor auténtico. Los ingredientes, frescos y cuidadosamente seleccionados, combinan tradición e innovación para crear un menú que evoluciona con las estaciones y los productos locales.

Una propuesta cultural y creativa

Baldoria no solo es una pizzería, es un espacio donde la cultura italiana se fusiona con el espíritu madrileño. Este año, participó en la inédita Pizza Week España, un evento que combinó música en vivo, invitados internacionales y creaciones exclusivas, demostrando su vocación por romper moldes y celebrar la pizza como una expresión artística. Además, su oferta de cócteles, reconocida con el premio a la mejor carta, aporta un toque sofisticado y sorprendente que completa la experiencia gourmet.

Con este éxito mundial, Baldoria se posiciona también como la mejor pizzería de España y una referencia clave en Europa, tras alcanzar la segunda posición en el ranking ‘50 Top Pizza Europa 2025’. Su filosofía de respetar la tradición italiana, sin perder la personalidad propia, ha conquistado a paladares exigentes y críticos internacionales.