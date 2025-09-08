Almeida niega la existencia de un genocidio en Gaza: "No me gusta lo que estoy viendo, pero no hay un genocidio"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado categóricamente que se esté produciendo un genocidio en Gaza a manos de Israel. "No me gusta lo que estoy viendo, pero no hay un genocidio", ha afirmado el regidor popular en respuesta a una pregunta del portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, que durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado este lunes ha pedido a Almeida que aclare si condena la masacre de Palestina.

Dirigiéndose al propio Rubiño y a la portavoz socialista, Reyes Maroto, el edil madrileño ha defendido su negativa a considerarlo un exterminio aduciendo que "genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial", y que cuando la izquierda emplea la expresión genocidio no lo hace para referirse al Gobierno de Israel ni de Netanyahu, sino que siempre habla del Estado de Israel, puesto que lo que quiere es "acabar con ese Estado".

"Es la finalidad última que están buscando, del río al mar", ha insistido Almeida, para quien referirse siempre al Estado de Israel se trata de "una confusión intencionada" que "da lugar al antisemitismo". "Si ustedes de verdad condenan al gobierno de Netanyahu, tantas veces como mencionen el gobierno de Netanyahu y el Estado de Israel deberían mencionar a un grupo terrorista como Hamás", ha espetado el alcalde de la capital.

Según Almeida, tanto Más Madrid como PSOE son "incapaces de mencionar a Hamás", cuando "la forma más rápida de acabar con la guerra" de Palestina sería "decirle a Hamás que se disuelva y entregue las armas". Ahondando en la cuestión, el regidor popular ha tildado de "impresentable" e "indigna" que la ministra Sira Rego forme parte del Gobierno de España cuando "en el Parlamento Europeo votó en contra de la condena de los atentados terroristas de Hamás el 7 de octubre".

Posteriormente, el primer edil ha vuelto a referirse al asunto invitando al representante de Más Madrid a condenar la invasión de Ucrania refiriéndose también al "Estado ruso", en vez de al Gobierno de Rusia o la Rusia de Putin. "Usted, con razón, siempre ha hablado de Putin [...], pero nunca le ha echado la culpa al Estado ruso", ha lanzado Almeida, al contrario que en Gaza. "Lo que pasa es que en ustedes subyace precisamente el antisemitismo de considerar que el estado de Israel no tiene derecho a existir y que, por tanto, tiene que ir del río a la mar, que es lo que dijo su líder Yolanda Díaz", ha zanjado el alcalde Madrid en su última intervención.

Mientras se celebraba esta sesión extraordinaria en el Pleno de Cibeles, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el mismo.