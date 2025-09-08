TRÁFICO
Un accidente múltiple sin heridos provoca retenciones en la salida de Madrid por la A-2
Bomberos, sanitarios y guardias civiles trabajan para normalizar la situación y restablecer la circulación
Europa Press
Madrid
Un accidente de tráfico en el kilómetro 22 de la A-2, en sentido salida de Madrid, ha provocado importantes retenciones en la zona este lunes por la mañana, según ha informado el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid.
En el siniestro se han visto implicados varios vehículos en un alcance, si bien es cierto que no se han registrado daños graves ni tampoco hay heridos.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del SUMMA 112 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que trabajan para normalizar la situación y restablecer la circulación.
