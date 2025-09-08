Más de 1,2 millones de alumnos con más de 90.000 profesores y maestros arrancan el curso en las aulas madrileñas

Días frenéticos para miles de familias madrileñas. Llega la vuelta al cole otro septiembre más: en dos días, este lunes y martes, 1.267.387 chavales vuelven alas aulas, y con ellos, sus 92.253 profesores y maestros. Las aulas vuelven a cobrar vida aunque sea con menos alumnos por clase que el año pasado, unos cinco alumnos menos que podrán recibir una mejor atención de sus docentes.

Los más pequeños han sido los primeros en empezar el curso. En total shan sido 956.556 de Educación Infantil, Primaria y Especial que se incorporan a los colegios públicos, concertados y privados de la región. De ellos, 90.980 son del primer ciclo de Infantil, 157.821 del segundo (3- 6 años), 400.447 corresponden a Primaria y 7.308 a Educación Especial.

El martes es el turno de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, en total 610.831 alumnos. Se reparten de la siguiente manera: 309.278 lo harán en ESO, 113.038 en Bachillerato y 188.515 en FP. Esa misma jornada abrirán sus puertas los Conservatorios Profesionales de Música y de Danza, las Escuelas Oficiales de Idiomas y los centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de ESO.

El Gobierno regional continúa aplicando la bajada de ratios a la que se comprometió. Este año llega al primer curso de Primaria, además de a todo el segundo ciclo de Infantil y a 1º, 2º y 3º de Secundaria. Estas dos primeras etapas pasan de 25 a 20 estudiantes, mientras que en Secundaria las clases son de 25 en lugar de 30, un descenso que pretende conseguir una atención más personalizada.

En cuanto al profesorado que recibirá esta avalancha de alumnos, los colegios públicos e institutos contarán con 67.619 profesores y maestros tras incorporarse 2.725 nuevos a las aulas, un 50% más que los que se estrenaron el pasado curso 2024/25. Este incremento es el mayor de la historia, a excepción del esfuerzo realizado en 2020/21 y 2021/22 para afrontar las necesidades educativas derivadas de la pandemia.

A esta cifra hay que sumar otros 25.034 de la concertada, por lo que el número total en centros sostenidos con fondos públicos alcanza ya los 92.653.