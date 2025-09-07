El teatro que viene: poco riesgo, mucho valor seguro y alguna liebre en el erial

Si la temporada pasada estuvo habitada por la melancolía y marcada por el repertorio, los grandes autores y las adaptaciones literarias, esta nueva que empieza consolida esos mimbres y añade el gran número de reposiciones que albergarán sus teatros, otro valor seguro de público y taquilla. Entre ellas, 1936, Una noche sin luna, Luces de bohemia, Travy, Caperucita en Manhattan, Los cuernos de don Friolera, Todos pájaros, Casting Lear, Las amargas lágrimas de Petra von Kant, Eclipse o Escenas de una vida conyugal (ya hemos perdido la cuenta de las veces que hemos visto a Ricardo Darín con esta obra). Entre las adaptaciones de obras literarias que subirán a los escenarios: Historia de una maestra (Josefina Aldecoa), La vegetariana (Han Kang), Niebla (Unamuno), Filosofía mundana (Javier Gomá), El pesimismo alegre (Henri Roorda), El desconocido y Duermen bajo las aguas (ambas de Carmen Kurtz), Cumpleaños (Luisa Carnés), Noche (Alejandro Sawa) o La escopeta nacional, a partir del guion de Azcona y Berlanga.

La sorpresa es una liebre y el que sale de caza nunca la verá dormir en el erial, escribió Carmen Martín Gaite, y con tanto repertorio, reposición y adaptación, el teatro en Madrid se consolida como el reino de lo previsible, como un erial en el que apenas veremos liebres. Sin embargo, esta temporada estará marcada por un gesto que tiene algo de reacción y respuesta a ese paisaje: el movimiento del Centro Dramático Nacional, que dirige Alfredo Sanzol, que abre tímidamente su programación a una escena contemporánea más arriesgada. ¿Las razones? Tal vez Sanzol y su equipo hayan decidido ampliar, por fin, ese proyecto de apoyo a la dramaturgia contemporánea que comenzaron hace cinco años. Quizá estén saldando algunas deudas con un sector de la creación al que también han ninguneado. O, quién sabe, a lo mejor el CDN está jugando la baza de convertirse en el único teatro público en Madrid que acoja de forma estable propuestas que, tras la salida de Natalia Álvarez Simó de Conde Duque, se han quedado huérfanas de espacios y que en un formato más reducido solo tienen cabida en una sala independiente como Réplika.

Sea cual sea la razón, bienvenidas esas liebres. Algunas de ellas forman parte de una selección de propuestas que veremos en los escenarios en los próximos meses, ordenadas de forma cronológica.

Bienvenida la incertidumbre

La temporada teatral en Madrid comienza con Free Tour, un festival de performance independiente levantado por Carmen Aldama y Fran Weber con diez mil euros de las ayudas a la creación joven del Injuve. Del 10 al 14 de septiembre, Free Tour acogerá el estreno absoluto de cinco piezas en distintos espacios no escénicos de la ciudad (un restaurante chino de Usera o una galería de arte en Lavapiés, entre otros), cinco performances para 50 espectadores en las que ni los comisarios ni el público sabrán qué va a suceder: “Es un ejercicio de confianza por nuestra parte y el interés está en el riesgo que supone programar algo a ciegas, algo a lo que le queríamos dar cancha”, explica Carmen Aldama. En el cartel de Free Tour, Huichi Chiu & Víctor Velasco, la Orquestina de pigmeos de Nilo Gallego y Chus Domínguez, Nuria Lloansi & Pierre Peres, la dramaturga María Cecilia Guelfi y Ben Attia.

Huichi Chiu & Víctor Velasco, hacen su performance 'Cabeza de merluza, rabo de toro' en el restuarante chino Lao Tou. / Cedida

Sangre y violencia en el Clásico

Laila Ripoll abre su primera temporada como directora artística de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con la Fuenteovejuna de Rakel Camacho que inauguró este verano el Festival de Almagro. Un montaje espectacular que exuda machismo, violencia, crueldad y testosterona, con adaptación de María Folguera, que convierte a Camacho en la primera mujer que dirige el texto de Lope en toda la historia de la compañía. En el Teatro de la Comedia de Madrid, del 25 de septiembre al 23 de noviembre.

Pelis porno en una playa de interior y 'performances' en El Prado

Alberto Cortés (El Ardor, One Night at the Golden Bar, Analphabet) comparte escena con el pintor portugués João Gabriel en Los chicos de la playa Adoro, una pieza en la que ambos se reparten un mismo paisaje de ficción, una playa situada entre Madrid y Lisboa en la que pasará “algo que para nosotros tiene que ver con la intimidad de dos amantes, un español y un portugués, un encuentro íntimo en el que replantear formas de sexualidad marica”, explica Cortés. La pieza, creada por invitación de BoCA–Bienal de Artes Contemporáneas, que se celebra este 2025 entre Lisboa y Madrid, se estrena el 3 de octubre en el Teatro de la Abadía.

También dentro de la programación de BoCa en Madrid, los días 27 y 28 de septiembre y el 5 de octubre se celebra Palabras y gestos: para una colección performativa en el Museo del Prado, un ciclo en el que Angélica Liddell, Tiago Rodrigues, Patrícia Portela y Rodrigo García presentarán, en cuatro salas distintas del museo, performances inspiradas en la colección de la pinacoteca.

Fascismo versus clown

En su nueva pieza, Risa caníbal/ Riure caníbal, el colectivo Las Huecas —Andrea Pellejero, Núria Corominas y Júlia Barbany— acusa al fascismo y la ultraderecha actual de usurpación laboral: “Nos sentimos profundamente interpeladas cuando vemos cómo la ultraderecha se apropia del humor que nosotras mismas usamos en nuestros lenguajes escénicos y no queremos permitir que se instrumentalice la noble praxis de la risa para convertirla en propaganda, doctrina y violencia contra las minorías y los derechos humanos”, dicen. En escena, cuatro mujeres líderes de partidos de ultraderecha, una presencia del pasado y unas cuantas narices de payaso que aparecerán desplazadas o mal colocadas en sus rostros: “Ellas se pondrán la máscara del clown y eso las llevará a una muerte y destrucción absoluta y gore”. A Pellejero y compañía se suman en escena Judith Martín y Sofía Asencio (Societat Doctor Alonso) en esta pieza coproducida por el Centro Dramático Nacional y el Teatre Lliure. En el Teatro Valle-Inclán (CDN), del 10 de octubre al 9 de noviembre.

Pablo Remón dirige en el María Guerrero un nuevo texto propio 'El entusiasmo'. / Javier Cámara

Pareja y crisis de la mediana edad

Después de sus dos versiones de Tío Vania de Chéjov, Pablo Remón dirige un nuevo texto propio titulado El entusiasmo, “la historia de una pareja que trata de recuperarlo haciendo mil cosas distintas”. Explica Remón a este diario que, además de la crisis de la mediana edad y la paternidad/ maternidad, en la obra estará también muy presente esa idea de ponerte a “revaluar tu vida y pensar, de repente, que no eres tú quien la está escribiendo: la obra tiene mucho que ver con eso y con la recuperación del entusiasmo mediante la imaginación y la capacidad de reinventar tu vida”. En el reparto, Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas. En el Teatro María Guerrero (CDN), del 7 de noviembre al 28 de diciembre.

Calentamiento y doblete

Empieza con un calentamiento y una tabla de pies, “cruzando la barrera del dolor, que es lo que tiene que pasar para poder bailar y llegar al momento que ella llama el despegue, que es cuando ya no duele nada porque ya dolió todo. Después viene la fiesta”. Así habla el director y dramaturgo Pablo Messiez de Calentamiento, su primera colaboración con la bailarina y coreógrafa Rocío Molina en esta pieza sobre “no poder dejar de empezar y sobre el deseo de calentarse”. Este otoño, Messiez también dirige y adapta Personas, lugares y cosas, de Duncan Macmillan, la historia de una yonki en proceso de desintoxicación interpretada por Irene Escolar. Calentamiento, en el Centro Danza Matadero, del 15 al 23 de noviembre. Personas, lugares y cosas, del 25 de noviembre al 11 de enero, en el Teatro Español.

'1936' vuelve al Valle Inclán. / Bárbara Sánchez Palomero

El Watusi y la guerra

Vuelve al CDN el gran éxito de la temporada pasada, 1936, el espectáculo monumental sobre la guerra civil española dirigido por Andrés Lima, con un reparto espectacular y, de nuevo, todas las entradas vendidas (del 12 de septiembre al 12 de octubre en el Teatro Valle-Inclán). También regresa a los escenarios El Día del Watusi, adaptación de la novela de culto de Francisco Casavella dirigida por Iván Morales, que remonta la obra para su nuevo estreno en el Lliure y una gira que hará parada en los Teatros del Canal de Madrid del 4 al 8 de febrero.

¿Quiénes somos?

Tras su paso en 2024 por el Festival de Avignon y el Festival Grec de Barcelona, la compañía francocatalana Baro D’evel, fundada por Camille Decourtye y Blai Mateu, llega el 5 de diciembre al Centro Danza Matadero con Qui som (Quiénes somos), un espectáculo de gran formato con 12 intérpretes en escena y un universo en el que conviven el circo, la danza, el teatro, la música, las artes plásticas, el humor y la poesía. Y aquí, además, el barro, la alfarería y la colaboración de María Muñoz y Pep Ramis, Mal Pelo, en la puesta en escena.

Casi ninguna verdad

Así se titula la nueva pieza de Cris Blanco, una historia que parte de la idea de mentira, la pérdida de la inocencia y una frase, ‘estás loca’, que ha perseguido a mujeres como la reina Juana I de Castilla o Britney Spears, pero también a la propia directora, a quien escribe este texto o a ti, que lo estás leyendo ahora mismo: “Una tía loca da miedo y pena, pero un tio loco es un rebelde, un James Dean al que se le puede ir la olla porque es muy pasional”, dice Blanco, creadora de Grandisima Illusione y Pequeño cúmulo de abismos, que avanza que en esta nueva obra quizá haya en escena una actriz que no ve bien y un actor incapaz de mentir. En el Teatro Valle-Inclán (CDN), del 6 de marzo al 12 de abril.

Niebla

Después de llevar a escena La Persistencia y Electra, Fernanda Orazi regresa a la dirección con una versión libre de Niebla, de Miguel de Unamuno, en Nave 10 Matadero, donde esta temporada es directora invitada. ¿Por qué este texto? “Leí Niebla y me volví loca. Agradecí no haberla leído antes, en la escuela, como casi todo el mundo, porque seguramente me habría pasado desapercibida. Me conmocionó la sencillez con la que Unamuno acompaña a su personaje, Augusto, a caer en su destino”, explica Orazi a este diario, y añade: “Siento que esta obra quiere ser una especie de homenaje a la existencia de un personaje”. En escena, el mismo reparto con el que estrenó Electra: Juan Paños, Leticia Etala, Javier Ballesteros y Carmen Angulo, a los que se suma Pablo Montes. En Nave 10 Matadero, del 20 de marzo al 12 de abril.

Tanya Beyeler y Pablo Gisbert, El Conde de Torrefiel, llevan al María Guerrero su 'LEXICON'. / Pau Romero

Palabras, sangre & robots

“La transfusión de ideas a través del lenguaje y la transfusión de vida, a través de la sangre”, esa es la metáfora que articula LEXIKON, el nuevo montaje de El Conde de Torrefiel, compañía formada por Tanya Beyeler y Pablo Gisbert, una pieza que busca “poner en conflicto de manera visual, en escena, el diálogo entre la máquina y la persona, entre el cuerpo orgánico y el cuerpo mecánico”. En LEXICON habrá cuerpos que hablan y bailan, extracciones de sangre en vivo y robots hiperrealistas, además de ese léxico híbrido que caracteriza la obra de El Conde, en la que conviven el lenguaje cinematográfico, coreográfico, performativo y teatral. En el Teatro María Guerrero (CDN) del 24 abril al 24 de mayo.

Cómo perderse en un teatro

En 2016, en Ligth Years Away, convirtió un teatro a menos de 20 grados y en completa oscuridad en la cueva burgalesa de Ojo Guareña, dentro de la programación del ciclo El lugar sin límites. Diez años después, Edurne Rubio vuelve al CDN con una pieza polifónica y sensorial llamada Tinieblas que define como “una colección de historias, leyendas antiguas o noticias recientes sobre personas que se pierden, una experiencia que mantiene la tensión entre el interior y el exterior, entre el lento caminar de un ser humano y la posibilidad de teletransportarse con la imaginación a tal velocidad que provoca vértigo”. En el Teatro Valle-Inclán, del 30 de abril a 31 de mayo.