Tippi Hedren, la madre de Melanie Griffith y actriz a la que Hitchcock descubrió y acosó

Alfred Hitchcock alcanzó el éxito planetario gracias a largometrajes como Psicosis, Los pájaros o Vértigo. El británico está considerado el primer director estrella… y también un ser bastante cínico, misógino y reprimido. “En tiempos del #MeToo, Hitchcock habría sido defenestrado, desterrado y ninguneado, y habríamos perdido con ello algunas de las mejores películas de todos los tiempos”, opina Abe the Ape en su libro Alfred Hitchcock, el enemigo de las rubias (Lunwerg). “Muchos lo tachan de machista. Lo secundo, pero no creo que más que cualquier hombre de su época”, añade el autor. “Sin embargo, ciertos componentes patológicos hacen de Alfred uno de los directores más incorrectos que se hayan asomado jamás a una pantalla”. En el ensayo también se recuerda que Hitchcock pasó buena parte de su carrera completamente obsesionado con las mujeres rubias, de quienes opinaba que eran "auténticas damas que saben transformarse en prostitutas a la hora de pasar al dormitorio".

Cuando empezaba a tener éxito como cineasta intentó conquistar a Grace Kelly, la única intérprete que rodó tres películas consecutivas con él, y se llevó un disgusto tremendo cuando esta dejó el cine para casarse con Rainiero de Mónaco. Pero enseguida se puso a buscar desesperadamente a su nueva Grace Kelly. Y un día cualquiera vio a Tippi Hedren, una desconocida modelo y madre divorciada de treinta años, en un spot de bebidas adelgazantes. Sin pensarlo la escogió para protagonizar Los pájaros (1963), una de sus cintas más surrealistas. Años más tarde, Hedren contó que, durante los seis meses de rodaje, el director ordenó a otros miembros del reparto que no socializaran con ella ni la tocaran. “Empezó a decirme qué llevar en mi tiempo libre, qué comer y los amigos a los que debía ver. Se ponía furioso si yo no le pedía permiso para visitar a algún amigo por la noche o un fin de semana”.

Según contó el periodista Borja Bas, Hitchcock susurraba a Hedren comentarios obscenos justo antes de filmar o la incitaba a beber martinis durante los ensayos: “Hasta llegar al clímax: el momento del ataque al que se ve sometido su personaje, atrapado en una habitación y sin poder abrir la puerta. El director descartó las aves mecánicas, por resultar irreales, y enjauló a Hedren durante toda una semana, lanzándole pájaros vivos, para una escena de apenas un minuto y medio. El último día, casi pierde un ojo de un picotazo y fue devuelta a casa sedada tras un colapso nervioso”. Después de dar forma a Los pájaros, Hitchcock le regaló a la hija de la actriz, Melanie Griffith, que entonces contaba cinco años, una réplica en muñeca de Hedren vestida como en la escena del ático de la película. Aquello era tan aterradoramente realista que, según la actriz, su retoño “se asustó mucho”.

Insinuaciones sexuales

La teoría de la ganadora de un Globo de Oro por Los pájaros es que Hitchcock intentaba castigarla por rechazar sus continuas insinuaciones sexuales. Contaba que tampoco dejó de atosigarla mientras preparaban Marnie, la ladrona (1964), sobre una cleptómana con problemas mentales. Esta película incluye una escena en la que el personaje de Hedren es violado por su marido durante la noche de bodas. Ella sospecha que la secuencia no era más que la fantasía personal de su jefe, quien por lo visto hizo instalar una puerta secreta que conectaba su oficina con el camerino de su musa. Un día, según ella, Hitchcock la llamó a su despacho y empezó a propasarse. Como le frustró su resistencia, amenazó con arruinar su carrera. Hedren ha contado que el británico bloqueó al estudio del filme, Universal, cuando este quiso presentar su interpretación para los Oscar y se dedicó a ponerla verde delante de otras personas.

La actriz, en una escena de 'Marnie, la ladrona'. / ARCHIVO

Además, como tenía contrato con él durante dos años más, tampoco la dejaba trabajar con otros directores. De hecho, quisieron ofrecerle el papel principal en Dos seductores (1963), Espejismo (1965) y Fahrenheit 451 (1966), pero Hitchcock no permitió que las hiciera. “Sería una gran estrella si él no hubiera frenado mi carrera. Había mucha gente que me quería para sus películas. Él solo decía: ‘No está disponible’. Era un hombre muy cruel”, aseguró luego. No fue hasta 1983, tres años después de morir el británico, cuando Hedren se atrevió a revelar cómo había sido su relación con él. Se lo contó al famoso y controvertido biógrafo cinematográfico Donald Spoto para The Dark Side of Genius, libro en el que años después se basaría un telefilme de HBO (The Girl), protagonizado por Sienna Miller como Hedren, que aborda su historia al lado del maestro del suspense. Mucho después de hablar con Spoto, la de Minnesota ofreció algunos detalles más sobre esa etapa de su vida en unas memorias (Tippi: A Memoir) en las que también reconoce que en su momento no denunció los hechos por temor.

Sienna Miller y Toby Jones, como Tippi Hedren y Alfred Hitchcock en 'The Girl'. / Kelly Walsh - HBO

“Los estudios tenían el poder”, dijo en una entrevista. “Yo estaba al final de la cadena, y no había absolutamente nada que pudiera hacer legalmente. No había leyes sobre este tipo de situaciones. Si esto hubiera ocurrido hoy, sería una mujer muy rica”. Después de trabajar con Hitchcock pasó una larga temporada deprimida por el hecho de no protagonizar ninguna película importante. Pero no todo fue negativo, puesto que también reconoce que el británico fue un maestro del que aprendió mucho sobre cine. Además, a finales de los sesenta apareció en cintas como La condesa de Hong Kong (1967), dirigida por Charles Chaplin, donde coincidió con un Marlon Brando que según su versión también le tiró los tejos, y desde principios de los setenta se dejó ver en distintas series y telefilmes.

Romances y leones

También ha sido algo tumultuosa su vida personal. Con su primer marido, el otrora actor infantil Peter Griffith, al que conoció en el set de rodaje de una serie cuando él tenía 17 años y ella 21, se casó en 1952. Griffith dejó luego la actuación y se convirtió en ejecutivo publicitario, y la pareja dio la bienvenida a su hija Melanie en 1957, dos años antes de separarse. Desde ese momento, la pequeña de la familia repartió su tiempo entre la casa de su padre en Nueva York y el rancho de su madre en Shambala, en el desierto de Mojave (Estados Unidos). Tras su ruptura con Griffith, la musa de Hitchcock estuvo saliendo con el cómico Mort Sahl y en 1964 se casó con su agente y representante, Noel Marshall.

Parece que fue estando con Marshall cuando se obsesionó con la situación de los grandes felinos en África. En 1969, el matrimonio hizo un viaje a una reserva de caza en Mozambique mientras Hedren rodaba Satan's Harvest (1970) en Zimbabue. En la reserva visitó una casa en la que vivían treinta leones y decidieron hacer una película basada en la experiencia. Marshall fue el encargado de coescribir, dirigir y protagonizar El gran rugido (1981), sobre un zoólogo que comparte con sus mejores amigos una hermosa casa invadida por leones y tigres, en la que también aparecen Hedren y Melanie Griffith. El director y su esposa compraron un enorme terreno en California y adquirieron varios felinos para rodar el proyecto. Durante la filmación pasó de todo: Hedren y Marshall sufrieron gangrena, un león arañó a Melanie (que debido a esto tuvo que someterse a una operación de cirugía plástica) y el director de fotografía sufrió un escalpelamiento, por nombrar solo algunas de las situaciones vividas.

La cinta tardó años en completarse y costó 17 millones de dólares, pero solo recaudó dos millones en todo el mundo. Aquella intensa experiencia marcó a distintos niveles a una Hedren que en 1982 solicitó el divorcio deMarshall, al que acusó de abuso físico, y consiguió una orden de alejamiento de él. Mientras promocionaba su autobiografía, la actriz declaró a Express que le habían tenido que insertar dos placas de titanio porque las vértebras de su cuello “estaban destrozadas” y que todavía dormía con un collarín como consecuencia de las lesiones sufridas durante el rodaje de El gran rugido. Pero la película no hizo desaparecer su amor por los leones y los tigres. Tanto es así que en su momento creó The Roar Foundation, una organización sin ánimo de lucro que busca educar a la gente sobre los animales exóticos y abogar por una legislación que los proteja, y después de hacerla siguió residiendo en aquella especie de cabaña rodeada de recintos de grandes felinos que puso en pie.

Tippi Hedren, en una imagen de 2015. / HANS KLAUS TECHT - EFE

Después de dar pasaporte a Marshall, la actriz se casó con el empresario Luis Barrenechea en febrero de 1985. Durante varios años vivieron a caballo entre la reserva Shambala y sus casas en Arcadia y Palm Springs, California. Y en 1994, Hedren solicitó el divorcio de Barrenechea, del que luego contaría que “era todo lo que yo quería en un hombre, excepto que era alcohólico y eso resultaba insoportable”. Su última relación conocida fue la que mantuvo con Martin R. Dinnes, un veterinario al que sacaba once años y con el que estuvo comprometida mucho tiempo, hasta que en 2008 rompieron (según dijo ella en su libro, por la tensión que causó su diferencia de opinión respecto a la eliminación de las garras en el caso de los grandes felinos). En una entrevista de 2016 confesó que no tenía intención de volver a dar el sí. “Me encantaría tener un hombre en mi vida y salir con alguien, pero nunca volveré a casarme. Me gusta vivir sola. Soy vanidosa y también egoísta. ¿Quién querría eso en una mujer?”.

Desde que se retirase de la actuación con un papel en The Ghost and The Whale (2017), Hedren se ha dedicado sobre todo a disfrutar de la compañía de los suyos. En esta categoría entran también los animales que sigue habiendo en su rancho (según dijo una vez su nieta Dakota Johnson, conocida mundialmente por protagonizar la adaptación al cine del bestseller Cincuenta sombras de Grey, todavía convive con un puñado de tigres y leones). Asimismo, a comienzos de 2024 descubrimos que Hedren padece demencia porque un periodista le quiso hacer una entrevista para Forbes Women y no pudo. “Desafortunadamente, su agente me confirmó que está lidiando con la demencia y no es capaz de acordarse de su carrera”, contaría él a un medio español. El pasado mes de enero, nuestra protagonista celebró 95 años en su casa, luciendo un aspecto estupendo. De esto tenemos constancia porque su hija Melanie tomó unas imágenes mientras soplaba las velas de su tarta y luego las compartió en su perfil de Instagram. “Está feliz, tiene salud y es una luchadora”, rezaba el texto de la publicación, que acumula varias decenas de miles de likes.