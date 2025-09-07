Pinto, la ciudad madrileña que se escribe con chocolate

Hay lugares que tienen aroma a historia. En Pinto, ese aroma es de cacao. Cada septiembre, esta ciudad madrileña celebra su vínculo con el chocolate no solo como sabor, sino como identidad. Lo hace recordando sus raíces, allá por 1866, con la fábrica La Colonial como símbolo de cambio social, y lo festeja con un mes lleno de actividades donde tradición, comercio y creatividad se funden en una sola tableta.

El calendario de este año incluye rutas con personajes de época, catas de los célebres Ombligos de Pinto, talleres familiares, concursos infantiles, una batucada itinerante y hasta una representación teatral sobre el ferrocarril y la fábrica que lo cambió todo. El gran broche será el fin de semana del 27 y 28 de septiembre, con la Verbena del Chocolate, la Feria de Comercio y un Espacio Gastronómico repleto de tapas dulces y sorteos.

No faltarán tampoco las tapas creativas, las degustaciones de queso y vino con chocolate, ni los clásicos infalibles como los Ombligos de Pinto, pequeños bocados con historia que solo se encuentran aquí, y que este año tendrán su propia cata con nombres y apellidos: Petri, Éboli, Martínez, El Pozo, El Indio y el maestro Justo Almendrote.

Pero hay algo más: esta fiesta es también un escaparate para el comercio local. Los establecimientos interesados pueden participar descargando y enviando las hojas de inscripción habilitadas por el Ayuntamiento. El plazo está abierto hasta el 16 de septiembre, y la recompensa incluye visibilidad y hasta 600 euros en premios para consumidores, que se sortearán entre quienes compren en la Feria de Comercio del día 27.

El chocolate como excusa para encontrarse

La programación es generosa y pensada para todos los públicos. Hay trenes históricos con personajes de época, gymcanas de peñas, ambientación del siglo XIX y hasta una representación teatral sobre el vínculo entre el ferrocarril y la icónica fábrica La Colonial. A las 20:30h del sábado, la historia se subirá al escenario. Y cuando el sol caiga, la música tomará el relevo con el DJ La Bestial.

Los más pequeños tendrán su espacio en el calendario: desde el taller de chocolate en familia los días 13 y 20 en la Casa de la Cadena, hasta las actividades organizadas por Chocolates El Indio, donde el arte de dibujar, diseñar galletas o saborear mini ombligos se convierte en pasaporte directo a la imaginación.

Además, el viernes 12, los niños dibujarán su propia historia del chocolate. Mientras que, el viernes 19, decorarán galletas que, en caso de ganar, se pondrán a la venta en la tienda con su nombre. El viernes 26, los primeros en llegar serán recibidos con mini ombligos y chocolate caliente.

Y como colofón, el domingo 28, el casco antiguo acogerá una batucada itinerante con salida desde el Auditorio. A ritmo de tambores, Pinto recordará que también hay tradición en lo que se crea nuevo.