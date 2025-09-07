El nuevo curso en Madrid: patios para el barrio, la ESO en colegios y adiós a las tablets individuales en Primaria

El lunes 8 de septiembre comienza el curso para el alumnado de infantil y primaria en la Comunidad de Madrid. Al de Educación Secundaria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional les llega su turno un solo día más tarde. La mayoría de los más de 1.267.000 alumnos que, previsiblemente, estudiarán este año alguna de estas enseñanzas, terminará el 19 de junio. Entre medias, tendrán algunas novedades, como los patios abiertos, una iniciativa que tiene lugar en 300 colegios públicos de 84 municipios de la Comunidad de Madrid. También habrá colegios que estrenen los cursos de 1º y 2º de Secundaria o la jornada partida.

Con los patios abiertos, tanto el alumnado de los centros participantes como otros niños y niñas del barrio o del municipio pueden jugar, leer o hacer ejercicio al aire libre en un entorno seguro y en horario vespertino, una vez terminen la jornada lectiva. La iniciativa se incopora a la apertura de los colegios en días no lectivos y a las actividades extraescolares. Ambas ya funcionaron el curso pasado en colaboración con ayuntamientos de la región.

Otra de las novedades es que unos 50 colegios públicos madrileños van a impartir primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria. De esta forma, el alumnado que terminó en junio 6º de Primaria en estos centros van a empeza el primer curso de la ESO en las mismas instalaciones y con los mismos compañeros. Se cambiarán en 3º, cuando les toque seguir la secundaria en uno de los intitutos públicos adscritos. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades asegura que, en colaboración con los ayuntamientos donde están los colegios, ha realizado adaptaciones y obras necesarias para ponerlo en marcha con más de cuatro millones de euros.

Jornada partida

Además, en los colegios públicos de nueva apertura se impone la jornada partida, que se impondrá como norma general en los colegios de Infantil y Primaria y Educación Especial cuadno se apruebe la normativa por el Consejo de Gobierno. La idea es que haya dos sesiones de mañana y tarde con un intervalo de dos horas entre ambas. En septiembre y junio sí se seguirá con la jornada continuada. La excepción será la de los centros que al comienzo de curso ya tengan aprobada la jornada continua para su actividad docente.

El decreto regula también el procedimiento para que los centros puedan aprobar un cambio de jornada al horario partido. Con esta jornada continua, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso dice que busca "incrementar la capacidad de elección de las familias madrileñas". Considera que este horario facilita la conciliación de la vida laboral y familiar, mejora el rendimiento de los alumnos –con edades de tres a 12 años– y permite que los horarios escolares se adapten a las necesidades actuales. Según el consejero, Emilio Viciana, con esta fórmula se "pretende proteger la preadolescencia y se seguirá extendiendo a lo largo de los próximos años según lo vaya demandando la comunidad educativa".

Menos pantallas

También entra en vigor este curso escolar 2025/26 el Decreto que restringe el uso individual de dispositivos digitales por parte de los alumnos de Educación Infantil y Primaria de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la región. Esta normativa, pionera en España, pretende reducir los riesgos derivados del uso temprano, intensivo o inadecuado de las tecnologías de la información.

Así, el alumando de estas etapas ya no va a poder trabajar de forma individual con dispositivos digitales. Sus maestros tampoco podrán programar deberes u otras tareas académicas evaluables en las que tengan que utilizar tablets, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar. Sí se permite el uso compartido entre dos o más niños, siempre que se haga con una finalidad pedagógica, bajo la supervisión de los docentes y con una limitación de entre una y dos horas semanas en función de las edades y las etapas. En la ESO, ya serán los colegios e institutos los que delimiten estos usos.

Otra de las novedades es que, tras completar el 2.º ciclo de Educación Infantil, la bajada del alumnado por aula (20 alumnos como máximo) va a llegar a la Educación Primaria y continuará en tercero de la ESO (25 alumnos=.

En total, la Comunidad de Madrid ha señalado que este próximo curso escolar incorporará a un total de 2.725 nuevos maestros y profesores en colegios, institutos y otros centros educativos públicos de la región.