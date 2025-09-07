La NFL da comienzo a la temporada a los pies del Palacio Real de Madrid antes de llegar al Bernabéu

Madrid, como una de las siete ciudades internacionales elegidas para la celebración del evento 'NFL Experience International Watch Parties', se vistió de gala con el pintoresco escaparate del Palacio Real de fondo para dar el pistoletazo de salida a la temporada en la liga de fútbol americano.

Así, desde las 15:00 horas el centro de la capital de España ha disfrutado de un evento en el que los aficionados a esta disciplina pudieron disfrutarla de cerca con pruebas de lanzamiento de ovalado o de velocidad de reacción, así como inmortalizarse junto a los cascos de todos los equipos que forman la competición o a las animadoras de los Miami Dolphins con una camiseta del equipo, o ver de cerca el Trofeo Lombardi.

El conjunto de Florida, que el próximo 16 de noviembre jugará el primer partido oficial en territorio español contra los Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu, fue también protagonista del momento cumbre, el visionado al aire libre de su primer partido del curso contra los Indianapolis Colts.

Una buena manera de acercar el deporte al público español, que ha respondido a la llamada con un gran flujo de asistentes desde primera hora de la tarde, muchos de ellos ataviados con las camisetas de sus conjuntos favoritos.