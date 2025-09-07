Mar de Miguel, vicepresidenta de la patronal hotelera madrileña: “Madrid ya no para en verano y atrae cada vez más turismo internacional”

Madrid vive un momento dorado en términos turísticos. El verano ha consolidado la tendencia: los visitantes internacionales ya son mayoría frente a los nacionales y su gasto medio ha alcanzado cifras récord. Según los últimos datos, los viajeros extranjeros no solo prolongan más sus estancias, sino que gastan de media 2.222 euros por visita, muy por encima de lo registrado en otros destinos españoles. En este contexto de expansión y transformación, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) busca reforzar la posición de la capital como uno de los destinos urbanos más dinámicos de Europa.

Mar de Miguel, vicepresidenta ejecutiva de la AEHM, asegura que la prioridad de la entidad es “que nuestros hoteles mejoren cada día la experiencia de usuario de nuestros visitantes, ya se trate de nacionales o extranjeros, e incluso de los madrileños que se acercan a los hoteles a disfrutar de un día de piscina o a un encuentro de trabajo”. Según explica, el trabajo de la patronal combina sostenibilidad, digitalización, formación y captación de talento, con iniciativas como la plataforma Check In Jobs Madrid para favorecer el empleo en el sector, la Madrid Hotel Week para poner en valor el patrimonio de la ciudad, o el ciclo cultural Suite 657. “Todos nuestros esfuerzos están enfocados en hacer de Madrid el mejor destino del mundo”, resume la directiva.

Preguntada por la estacionalidad, De Miguel recuerda que uno de los grandes objetivos de la AEHM ha sido siempre la desestacionalización. “Buscamos un turismo equilibrado, sostenible en todas sus vertientes, y esto implica hacer de nuestra región un destino atractivo durante todo el año”, sostiene. En su opinión, la capital está en la línea correcta: “Madrid ya no para en verano”, afirma. Para ilustrarlo, destaca que en julio se recibieron “más de 1,1 millones de visitantes que realizaron 2,3 millones de pernoctaciones”, cifras que reflejan cómo la ciudad genera interés incluso en los meses estivales.

Respecto al perfil de visitante más beneficioso, la dirigente empresarial lo define como “un turismo de alto impacto, nacional e internacional, que valore la excelencia de la oferta turística y hotelera de la región y genere un mayor impacto económico en nuestra Comunidad”. Subraya que, actualmente, son los extranjeros quienes más se ajustan a ese modelo: “Son quienes están teniendo una estancia media más larga y quienes realizan un mayor gasto medio, de 2.222 euros, muy por encima de lo que gastan en otros destinos nacionales”. Por ello, la AEHM está reforzando la promoción en mercados estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido o América Latina.

En cuanto a la colaboración público-privada, piedra angular de la apuesta turística de las administraciones madrileñas, De Miguel pone en valor los convenios con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, además de la participación en Madrid Turismo by Ifema, lo que permite coordinar campañas y reforzar la imagen de la capital como destino líder. Reconoce tambiém la importancia de avanzar en inteligencia turística, aunque aclara que la asociación no implanta soluciones tecnológicas directamente, sino que las promueve entre sus miembros.

En este sentido, uno de los retos principales pasa por la sostenibilidad urbana. De Miguel no oculta su preocupación por la tensión social respecto al turismo: “En los últimos años el mercado de viviendas turísticas ha irrumpido en Madrid hasta minar la convivencia ciudadana”. Aplaude, en este sentido, la reciente aprobación del Plan Reside, que a su juicio representa “un avance hacia un modelo de turismo más sostenible y equilibrado para la capital que tiene en consideración el bienestar ciudadano”.

La AEHM, añade, busca también involucrar a los madrileños en los proyectos de los hoteles. “Queremos hacer partícipes a los madrileños”, afirma, recordando iniciativas como Hotel Mix Experience, Madrid a Cielo Abierto o Ilumina Madrid, una ruta por la iluminación navideña de los hoteles.

De cara al futuro, Mar de Miguel asegura que Madrid está en el camino correcto para convertirse en referente europeo de turismo de calidad. La capital "ha consolidado su posición como uno de los destinos urbanos más dinámicos de Europa”, señala, y defiende que el objetivo es “convertirnos en la punta de lanza del turismo sostenible —en su acepción más amplia— y de alta calidad”. Para ello, pide fortalecer las rutas de larga distancia, mejorar infraestructuras para eventos y turismo MICE y aprovechar grandes citas internacionales. “El Gran Premio de España de Fórmula 1 supone una oportunidad para poner Madrid en el top of mind de los viajeros de todo el mundo que debemos saber aprovechar”, concluye.