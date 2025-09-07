OCIO EN MADRID
Último día para disfrutar del Gran Circo Acrobático de China llega al Teatro Gran Vía
EP
El Gran Circo Acrobático de China llega al Teatro Gran Vía se despide este domingo con una última función de su espectáculo con más de 30 artistas sobre el escenario.
La mayoría son medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil. Su trama muestra cómo el hada Fénix encuentra a un niño que salta al mar y, conmovida por su coraje, lo salva y lo invita a volar con ella hasta el maravilloso mundo Marino. Allí entran en el palacio de la fantasía, donde observan aves cantoras, payasos y sombreros voladores.
Se trata de "una emocionante historia que hace soñar a grandes y pequeños que se relata mediante la danza, la expresividad de los artistas, malabares, acrobacias, coreografías al ritmo de canciones orientales, coloridos trajes y un cuidado diseño de luces", han explicado.
