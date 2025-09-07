Francisco José Espada y Álvaro Burdiel protagonizan la feria taurina de las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón

Los toreros Francisco José Espada y Álvaro Burdiel, vecino de Pozuelo de Alarcón, son los protagonistas de la feria taurina del municipio que se celebrará con motivo de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Consolación.

Estos festejos incluyen un concurso de recortes, encierros y suelta de reses, un concurso de recortes infantil y para adultos, los encierros tradicionales, la suelta de toro 'I Toro de las Peñas' y el toro de fuego infantil, entre otras propuestas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El evento central será la corrida de toros que se celebrará el lunes 8 de septiembre a las 18.30 horas en la Plaza de Toros (Plaza de las Américas), con reses de la ganadería Gregorio Garzón y los toreros Francisco José Espada, Álvaro Burdiel y Alejandro Chicharro.

Además, la feria incluye varias actividades tradicionales como encierros infantiles y adultos en la Calle Doctor Cornago, que tendrán lugar desde el lunes 8 hasta el sábado 13 de septiembre, a diferentes horas según el día. Los encierros infantiles de los días 8 y 13 serán organizados por la peña taurina Seis y Medio. Cabe destacar que todos los eventos taurinos infantiles se celebrarán con carretones, que son réplicas de toros de lidia sobre ruedas.

Así, el lunes 8 de septiembre tendrá lugar un encierro y suelta de reses a las 10 horas en la calle Doctor Cornago. A las 18.30 horas, corrida de toros con Francisco José Espada, Álvaro Burdiel y Alejandro Chicharro en la Plaza de Toros (Plaza de las Américas).

El martes 9 de septiembre, a las 18.30 horas, se celebrará un concurso de recortes infantil en la Plaza de Toros, con inscripciones abiertas a través del correo laplazapozuelo@gmail.com. A las 20 horas, también en la Plaza de Toros, se podrá disfrutar del espectáculo ecuestre 'La leyenda del pájaro azul', a cargo de Paco Martos Horse Show, con entrada libre.

Suelta de reses y concurso de recortes

Por otra parte, los pasacalles de las peñas a la feria taurina se repetirán varios días, partiendo desde la Plaza del Padre Vallet y recorriendo las calles Luis Béjar y Doctor Cornago hasta finalizar en la Plaza de Toros.

Ya el miércoles 10 de septiembre tendrá lugar un encierro y suelta de reses a las 20 horas en la Calle Doctor Cornago. El jueves 11, tras el tradicional encierro, se celebrará un toro de fuego infantil en la Plaza Mayor, organizado por Peña Taurina Seis y Medio.

Asimismo, el viernes 12 contará con un almuerzo-barbacoa en la Plaza de Toros a mediodía, ofrecido por Peña de la Plaza, además del tradicional encierro, que se celebrará a las 10 horas y un concurso de recortes por la noche.

Finalmente, la fiesta taurina concluirá el sábado 13 con el tradicional encierro, que se celebrará a las 10 horas, con un encierro infantil a las 11 horas y la suelta del primer toro de las peñas a las 19 horas en la Calle Doctor Cornago.

La programación completa se puede consultar en la web municipal www.pozuelodealarcon.org y en la aplicación eAgora, así como a través de las redes sociales y canales de información municipales.