Las visitas guiadas en Pinto a la Torre de Éboli se reanudan este domingo

El precio de la entrada es de 4 euros público general

Las visitas guiadas a la Torre de Éboli se reanudarán a partir de este domingo tras las vacaciones de verano, ha informado el Ayuntamiento de Pinto en un comunicado.

La Concejalía de Emprendimiento y Turismo que dirige Víctor Alonso ha recordado que se podrá visitar de forma individual cada lunes, miércoles, viernes y domingos de mes, en dos pases y previa reserva de entrada en el aplicativo municipal (https://reservas.ayto-pinto.es/).

El precio de la entrada es de 4 euros público general, mientras que jubilados y niños de 7 a 12 años pagan 2 euros. La entrada es gratuita para los menores de 7 años.

Las visitas guiadas a este monumento permiten "adentrarse y conocer" la historia de la localidad. Por la torre pasaron la Princesa de Éboli, Francisco María Carrafa Castrioto y Gonzaga, duque de Nochera, o Manuel Godoy, entre otros.

Las reservas son individuales pero también se pueden hacer en grupo, llamando al teléfono 661 620 076 o escribiendo al correo electrónico turismodepinto@ayto-pinto.es.

