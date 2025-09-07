El alcalde de Arganda del Rey felicita al vecino Miguel Bernabé, que cumple 100 años en el día de la ofrenda a la virgen.

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, ha felicitado a Miguel Bernabé, vecino del municipio que este domingo cumple cien años coincidiendo con el día de la ofrenda a la Virgen de la Soledad, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Es un honor ser alcalde por poder disfrutar de momentos como este", ha asegurado Alberto Escribano en nombre de toda la ciudad. El primer edil ha acudido esta mañana a su casa para felicitarle y hacerle entrega de una placa con la que sumar su granito de arena para que este día quede para siempre en su memoria.

Lo ha hecho junto a una decenas de personas, que se han acercado hasta casa de Miguel para felicitarle por su centenario.