SUCESOS
Herido muy grave un hombre de 29 años al recibir tres puñaladas en Leganés
La víctima, de nacionalidad marroquí, ha sido encontrada y atendida en la calle y ha ingresado en el 12 de Octubre
Un hombre de 29 años ha recibido en Leganés tres puñaladas en tórax y abdomen y ha ingresado en estado muy grave en el Hospital 12 de Octubre, donde ha sido trasladado tras ser estabilizado por el personal de Summa 112, ha informado 112-Comunidad de Madrid.
El suceso se ha producido alrededor de las 17 horas en el número 14 de la calle Fray Melchor Cano, en Leganés, punto hasta el que se han desplazado dotaciones de Policía Nacional, Local y un UVI móvil del Summa 112, que han comprobado que tenía tres heridas incisas.
Fuentes policiales agregan que la víctima es de nacionalidad marroquí y que ha sido encontrada y atendida en la vía pública, según informa la agencia EFE.
El hombre ha sido estabilizado y luego trasladado al Hospital 12 de Octubre de la capital.
