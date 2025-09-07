ENTREVISTA
Carolina Carabajal, emprendedora ambiental: "El sistema de reciclaje textil está colapsado"
Argentina afincada en Madrid, estudió diseño de moda. Tras una experiencia en Malta abrió los ojos sobre el impacto del desecho textil y fundó MENOStrash, donde convierte en objetos útiles la ropa usada
¿En qué consiste exactamente el proyecto MENOStrash?
Es una propuesta de transformación. Tomamos residuos textiles que ya no pueden reutilizarse, esas prendas con las que nadie sabe qué hacer, y los convertimos en objetos útiles como perchas, placas modulares o incluso piezas de arte. Creamos un material bioaglomerado sin plásticos ni tóxicos, 100% reciclable, y documentamos todo el proceso con trazabilidad digital. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a cerrar sus ciclos productivos, y sobre todo, demostrar que el residuo puede ser el nuevo comienzo.
¿Cualquier prenda puede convertirse entonces en algo reutilizable?
No todas las prendas son reciclables de forma convencional, porque la mayoría están hechas con mezclas de materiales que complican su procesamiento. Pero justamente ahí está nuestro diferencial. Nosotros no pedimos “textiles puros”; trabajamos con lo más difícil, con lo que se desecha, triturándolo y dándole una segunda vida sin importar su composición. Lo que nadie quiere nosotros lo convertimos en recurso.
He leído que las perchas recicladas están siendo su producto estrella.
Fueron nuestro primer producto. Están hechas con desecho textil, son resistentes, reciclables y con trazabilidad. Pero ahora estamos a punto de lanzar un nuevo producto estrella que viene a revolucionar nuestra línea. Las perchas marcaron el camino, pero lo mejor está por venir.
En Europa compramos 26 kilos de ropa por persona cada año, y desechamos 11. Gran parte termina en vertederos, incineradoras o cruzando el mundo como “donaciones” que en realidad son basura.
¿En cuánto estima el exceso de ropa usada por persona en la actualidad?
En Europa compramos en promedio 26 kilos de ropa por persona cada año, y desechamos 11. Solo en España, hablamos de 990.000 toneladas de desecho textil anuales. Y lo más grave es que gran parte de esa ropa no puede reciclarse ni reutilizarse, así que termina en vertederos, incineradoras o cruzando el mundo como “donaciones” que en realidad son basura.
Hay apartados del sistema que no funcionan y ahí es donde aparecen ideas como la suya, ¿no?
Totalmente. El sistema de reciclaje textil está colapsado. Las prendas que no se venden se “donan”, pero muchas veces eso solo traslada el problema. Yo lo viví en Malta, trabajando con comunidades que recibían esa ropa que llegaba como ayuda, pero era basura. Ahí decidí que no iba a seguir diseñando cosas nuevas, sino nuevas formas de reciclar. Así nació MENOStrash, para frenar ese ciclo de daño y construir desde el desecho.
¿Cómo se le ocurrió esta idea?
Fue un proceso. Yo venía trabajando en moda sostenible, pero algo no terminaba de cerrar. Mientras impartía un taller en Malta, empecé a preguntar a las madres que supuestamente habían recibido la ropa que “donábamos” desde Europa. Y lo que encontré me rompió el alma. Descubrí comunidades enteras tapadas por montañas de ropa sin valor, suelos contaminados, economías locales destruidas. Sentí que no podía mirar para otro lado. Ahí entendí que la solución no era diseñar mejor, sino rediseñar el sistema. Desde ahí empecé a trabajar con residuos textiles y a imaginar otra forma de hacer las cosas.
Es un proyecto que ha sido reconocido incluso por instituciones.
Sí, y eso ha sido un motor muy bonito. Empezando por un año completo de validación de producto junto a la Fundación Puig en 2023 y luego el siguiente continuando con reconocimientos respaldados por grandes referentes de moda e innovación como Elle, IE o Inditex en el Elle Talent Project; también el Segundo Premio Emprendedoras de 2024 o el Segundo Premio Impacta Madrid en 2024, que ayudó a consolidar redes en esta ciudad. Además, un reconocimiento de gran respaldo internacional fue el Segundo Premio Ashoka Changemakers por nuestro enfoque transformador y que impulsaban Ikea, Ashoka y Bridge for Billions.
Las marcas deben asumir su responsabilidad sobre lo que producen y lo que desechan. El residuo no desaparece por arte de magia.
¿Hay que cambiar muchas cosas desde dentro en esta industria de la moda?
Muchísimas. Pero no desde el juicio, sino desde la creatividad. La industria necesita dejar de mirar solo el diseño del producto y empezar a pensar en su ciclo completo. Hoy las marcas deben asumir su responsabilidad sobre lo que producen y lo que desechan. Desde aquí proponemos una solución concreta y medible, pero también queremos generar conciencia porque el residuo no desaparece por arte de magia.
¿Y solamente se puede llevar a cabo con el mundo del textil o también cree que se pueden abrir nuevos horizontes?
El modelo es totalmente escalable. Por ahora, nos enfocamos en textil porque es urgente, ya que es el segundo sector más contaminante del planeta. Ya hemos hecho pruebas con otros residuos, pero lo importante es el foco. Queremos ser referentes en textil, y desde ahí expandir hacia otros materiales con la misma lógica: circularidad, trazabilidad y red local.
Usted se vino desde Argentina a estudiar moda a Madrid y aquí se quedó, ¿qué tiene esta ciudad especial?
Madrid tiene algo que te atrapa. En realidad vine a viajar por el mundo y pasé por Madrid hace siete años, y sin quererlo me enamoré del ecosistema, que luego fue el que me impulsó a crecer. Aquí conecté con personas, espacios y oportunidades que me hicieron creer en lo que estaba creando. En Argentina soñaba con cambiar cosas. En Madrid empecé a hacerlo realidad. Agradezco a España, y a los españoles, hacerme sentir en casa.
¿Pero está siendo duro abrirse camino?
Es desafiante, claro. Ser emprendedora, migrante, mujer y hablar de residuos… no es un camino fácil. Pero yo no vine a Europa a triunfar, vine a viajar, a descubrir. Y terminé enamorada del ecosistema. Primero estuve en Google for Startups, después trabajé en Ecoalf, y ahí todo se fue conectando. El camino fue natural, aunque exigente. Pero cada vez que alguien me dice: "Gracias por inspirarme", siento que todo el esfuerzo vale la pena.
Imagino que sentir que está contribuyendo al bien común le hará al menos estar feliz consigo misma.
Sí, hay días duros, pero también hay algo que no se negocia como el propósito. Saber que estoy evitando que toneladas de ropa terminen contaminando ríos o arruinando comunidades me da paz. Este no es solo un proyecto. Es una forma de estar en el mundo. Y si eso puede inspirar a otros, entonces ya estamos generando el cambio que vinimos a hacer.
