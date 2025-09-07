Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FENÓMENO

La AEMET advierte de la dificultad para visualizar el eclipse lunar total este domingo por la nubosidad generalizada

En la mayor parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla la luna saldrá ya totalmente eclipsada, por lo que se apreciará el final de la fase total

Archivo - La “Superluna del Ciervo”, a 22 de julio de 2024 en Sevilla (Andalucía, España) La “Superluna del Ciervo” se ha podido ver hoy en Sevilla tras la Catedral y Torre Sevilla.

Archivo - La “Superluna del Ciervo”, a 22 de julio de 2024 en Sevilla (Andalucía, España) La “Superluna del Ciervo” se ha podido ver hoy en Sevilla tras la Catedral y Torre Sevilla. / Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

Europa Press

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado sobre la nubosidad generalizada que previsiblemente dificultará la visualización del eclipse lunar total de este domingo 7 de septiembre, donde la luna se teñirá de rojo durante unos minutos en el fenómeno conocido popularmente como "luna de sangre".

"Las nubes dificultarán una visualización óptima en la mayor parte del país", han informado la institución meteorológica mediante una publicación en la red social X.

El eclipse se desarrollará entre las 18:27 y las 21:56 hora peninsular, con su punto álgido a las 20:11, aunque no se verá de la misma manera en todo el territorio.

En la mayor parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla la luna saldrá ya totalmente eclipsada, por lo que se apreciará el final de la fase total. Sin embargo, en el oeste de Galicia y en las Islas Canarias la fase total habrá terminado en el momento de la salida de la luna, por lo que solo se verá el final de la fase parcial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Décadas de ruina y abandono después, el Palacio de la Duquesa de Sueca por fin verá la luz al final del túnel
  2. Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre
  3. Hartazgo en Chamartín por los retrasos causados por un fallo informático: 'En España nunca se ha invertido lo suficiente en ferrocarril
  4. Catorce años después, Pérez-Reverte regresa con su héroe más querido: 'Alatriste ha hecho cosas de las que no está orgulloso. Yo también
  5. Madrid lidera el impulso hotelero con 66 nuevos proyectos y un fuerte tirón inversor
  6. Muere un motorista atropellado en la zona de obras del soterramiento de la A-5
  7. Los vigilantes de seguridad del filtro de pasajeros de Barajas irán a la huelga el 14 de septiembre
  8. Restablecida la circulación de Cercanías Madrid después de que un apagón en Atocha haya empujado a los pasajeros a las vías

Dimite el primer ministro de Japón ante las críticas y divisiones en el seno de su partido

Dimite el primer ministro de Japón ante las críticas y divisiones en el seno de su partido

Un incendio en Ourense arrasa más de 500 hectáreas y continúa activo

Un incendio en Ourense arrasa más de 500 hectáreas y continúa activo

El alcalde de Arganda del Rey felicita al vecino Miguel Bernabé, que cumple 100 años en el día de la ofrenda a la virgen

El alcalde de Arganda del Rey felicita al vecino Miguel Bernabé, que cumple 100 años en el día de la ofrenda a la virgen

Las jóvenes se colocan en la primera fila de la revuelta ciudadana en Serbia

Las jóvenes se colocan en la primera fila de la revuelta ciudadana en Serbia

El "top pesquero" gallego alcanza su mayor capacidad histórica con más de 270 buques

El "top pesquero" gallego alcanza su mayor capacidad histórica con más de 270 buques

El Gobierno busca acelerar carpetas pendientes con los socios para allanar la negociación de Presupuestos

El Gobierno busca acelerar carpetas pendientes con los socios para allanar la negociación de Presupuestos

Anutin Charnvirakul, magnate del cannabis, asume el cargo de primer ministro de Tailandia

Anutin Charnvirakul, magnate del cannabis, asume el cargo de primer ministro de Tailandia

La AEMET advierte de la dificultad para visualizar el eclipse lunar total este domingo por la nubosidad generalizada

La AEMET advierte de la dificultad para visualizar el eclipse lunar total este domingo por la nubosidad generalizada