FENÓMENO
La AEMET advierte de la dificultad para visualizar el eclipse lunar total este domingo por la nubosidad generalizada
En la mayor parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla la luna saldrá ya totalmente eclipsada, por lo que se apreciará el final de la fase total
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado sobre la nubosidad generalizada que previsiblemente dificultará la visualización del eclipse lunar total de este domingo 7 de septiembre, donde la luna se teñirá de rojo durante unos minutos en el fenómeno conocido popularmente como "luna de sangre".
"Las nubes dificultarán una visualización óptima en la mayor parte del país", han informado la institución meteorológica mediante una publicación en la red social X.
El eclipse se desarrollará entre las 18:27 y las 21:56 hora peninsular, con su punto álgido a las 20:11, aunque no se verá de la misma manera en todo el territorio.
En la mayor parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla la luna saldrá ya totalmente eclipsada, por lo que se apreciará el final de la fase total. Sin embargo, en el oeste de Galicia y en las Islas Canarias la fase total habrá terminado en el momento de la salida de la luna, por lo que solo se verá el final de la fase parcial.
