FIESTAS PATRONALES

Todo listo en Valdemorillo para echar a rodar su III Carrera de Autos Locos

Los equipos que corran este sábado podrán utilizar en sus 'autos' todo tipo de materiales, sin límite de medidas ni de peso

Carrera de Autos Locos de Valdemorillo.

Carrera de Autos Locos de Valdemorillo. / AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO

Europa Press

Madrid

La tercera edición de la Carrera de Autos Locos echará a rodar por las calles de Valdemorillo este sábado, a las 20 horas, durante la celebración de las fiestas en el municipio.

Así lo ha compartido el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha señalado que habrá un total de seis trofeos para los vehículos que sobresalgan en creatividad, puesta en escena, velocidad y habilidad para completar el circuito. Además, también se entregará un premio especial al auto más lento.

Para participar, los bólidos tendrán que cumplir ciertos estándares mínimos, como tener al menos tres ruedas en contacto con el suelo, disponer de un mecanismo de dirección o control y contar con un sistema de freno efectivo. Además, no podrán tener pedales o motor y tienen que contar con un dispositivo de señales acústicas.

A partir de ahí, los equipos pondrán a prueba su ingenio, habilidad y originalidad para la fabricación artesanal de sus autos, para lo que podrán utilizar todo tipo de materiales, sin límite de medidas ni de peso.

Cada 'auto loco' contará con un equipo de cuatro personas y un piloto como mínimo, que deberá llevar obligatoriamente un casco integral de protección, calzado deportivo, pantalones largos, camiseta de manga larga y guantes. Coderas y rodilleras también son recomendables en la carrera.

La competición establece una única categoría y los premios, todos acompañados por trofeo, consisten en jamón y lomo (1º), jamón (2º), lomo (3º y 4º) y salchichón (5º y 6º).

El jurado, compuesto por personal municipal, puntuará tanto la creatividad, valorando el diseño del bólido, como la puesta en escena del grupo, a base de disfraces, animación u otros recursos, los más rápidos y la habilidad para completar el circuito. En caso de empate se realizará un voto popular, con ayuda del público.

El Ayuntamiento contempla una ayuda económica por un importe un máximo de 150 euros por auto como apoyo al coste de ejecución de estos vehículos. Además, desde el Consistorio han indicado que se establecerán las "medidas oportunas" de seguridad en la zona habilitada como pista y el evento estará cubierto por un seguro de responsabilidad civil y accidentes.

Los bólidos inscritos permanecerán expuestos en la Plaza de la Constitución de la localidad durante la misma mañana del evento y los premios se entregarán media hora después de la finalización de esta "alocada y simpática" competición.

