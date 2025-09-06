Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Muere un motorista atropellado en la zona de obras del soterramiento de la A-5

La víctima, un varón de mediana edad, fue alcanzado por un turismo y quedó atrapado bajo el vehículo

Ambulancia y bomberos en el lugar del atropello en la A5.

Ambulancia y bomberos en el lugar del atropello en la A5. / 112 COMUNIDAD DE MADRID

EFE

Madrid

Un motorista ha fallecido este sábado tras ser alcanzado por un turismo y quedar atrapado bajo el vehículo en la entrada a Madrid por la autovía de Extremadura (A-5), a la altura del barrio de Campamento, donde se desarrollan las obras de soterramiento de la autovía.

Según han informado a EFE fuentes de Emergencias Madrid 112, el aviso a los servicios de emergencias se ha producido a las 7:12 horas y el SUMMA112 no ha podido sino confirmar el fallecimiento de la víctima, un varón de mediana edad.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado el cuerpo y realizado labores de prevención y limpieza en la autovía, que ha estado cortada en su totalidad en sentido entrada y en un carril en sentido salida.

La Policía Municipal de Madrid ha asumido la investigación del accidente.

