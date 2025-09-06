SUCESO
Muere un motorista atropellado en la zona de obras del soterramiento de la A-5
La víctima, un varón de mediana edad, fue alcanzado por un turismo y quedó atrapado bajo el vehículo
EFE
Un motorista ha fallecido este sábado tras ser alcanzado por un turismo y quedar atrapado bajo el vehículo en la entrada a Madrid por la autovía de Extremadura (A-5), a la altura del barrio de Campamento, donde se desarrollan las obras de soterramiento de la autovía.
Según han informado a EFE fuentes de Emergencias Madrid 112, el aviso a los servicios de emergencias se ha producido a las 7:12 horas y el SUMMA112 no ha podido sino confirmar el fallecimiento de la víctima, un varón de mediana edad.
Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado el cuerpo y realizado labores de prevención y limpieza en la autovía, que ha estado cortada en su totalidad en sentido entrada y en un carril en sentido salida.
La Policía Municipal de Madrid ha asumido la investigación del accidente.
- Décadas de ruina y abandono después, el Palacio de la Duquesa de Sueca por fin verá la luz al final del túnel
- Los vigilantes de seguridad del filtro de pasajeros de Barajas irán a la huelga el 14 de septiembre
- Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre
- Restablecida la circulación de Cercanías Madrid después de que un apagón en Atocha haya empujado a los pasajeros a las vías
- El genio autodidacta que creó los dos videojuegos españoles más vendidos de la historia: 'Aún no tengo un trabajo de verdad
- Hartazgo en Chamartín por los retrasos causados por un fallo informático: 'En España nunca se ha invertido lo suficiente en ferrocarril
- Madrid lidera el impulso hotelero con 66 nuevos proyectos y un fuerte tirón inversor
- El turbio Palacio de la Sífilis y otros bajos fondos de Madrid en la Guerra Civil: 'Había prostíbulos para todos los gustos