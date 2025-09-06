ORIENTE PRÓXIMO
Manifestantes se concentran ante la embajada de Israel en apoyo a la flotilla de Gaza: "Stop Genocidio ¡La flotilla no se toca!"
La concentración se celebró como respuesta a la reciente propuesta del ministro de Seguridad Nacional de Israel para endurecer su respuesta ante la posible llegada de la flotilla
EP
Este sábado, un grupo de manifestantes se reunió frente a la Embajada de Israel en Madrid para mostrar su apoyo a la Global Sumud Flotilla. La concentración se celebró bajo el lema Stop Genocidio ¡La flotilla no se toca! y surge como respuesta a la reciente propuesta del ministro de Seguridad Nacional de Israel para endurecer la respuesta del Gobierno israelí ante la posible llegada de la flotilla, catalogando a los activistas a bordo como "terroristas".
Durante la protesta, el director de cine Javier Fesser expresó que "el silencio no es una opción" ante la grave situación que se vive en Gaza. Fesser destacó que lo que ocurre no tiene que ver con política ni ideología, sino con "una humanidad básica".
En la concentración también estuvo presente Lorent Saleh, galardonado con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, quien denunció el genocidio en Gaza. Saleh, quien también es venezolano y víctima de violaciones de derechos humanos, subrayó la gravedad de los crímenes ocurridos en la región.
El evento contó con la participación de varias figuras de la sociedad civil, como el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas, Agustín Yanel; la coordinadora de la sede Por Un Mundo Más Justo en Madrid, América Vázquez; y la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral La Torre. Todos ellos mostraron su preocupación por la falta de respuesta humanitaria a la situación en Gaza y criticaron la pasividad de Europa, que según ellos "no está haciendo lo que debería".
Agustín Yanel también enfatizó la gravedad de la situación al señalar que, en los últimos dos años, se han asesinado a más de 64.000 personas en Gaza, incluyendo niños, mujeres y población civil, en violación de la normativa internacional. Yanel insistió en que el Gobierno español debería actuar para bloquear el suministro de armas a Israel y detener la destrucción de Palestina.
Con esta manifestación, los asistentes exigen una respuesta internacional contundente y la llegada urgente de ayuda humanitaria a Gaza, además de un freno a las políticas agresivas que siguen afectando a la población civil.
