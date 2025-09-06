Ayuso se alinea con Feijóo y anticipa otro curso de desgaste a Sánchez

Nada más acabar el mitin con que el PP madrileño dio este viernes inicio al nuevo curso político, la líder de la oposición regional, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Manuela Bergerot, señaló: "Ayuso empieza el curso como lo terminó, sin hablar de Madrid". No le faltaba cierta razón. Más allá de algunas alusiones tan de su gusto al Madrid "alegre" y de "la libertad", y palabras de reconocimiento a la militancia y cargos del partido, la presidenta madrileña centró su discurso en sacudir al Gobierno.

Otra cosa es que lo que Bergerot formula como reproche, Isabel Díaz Ayuso lo reciba como un elogio, un deber o una forma de proyección política. Lo dijo claro en su alocución. "Somos un partido vivo, callejero, de plazas, de calles, alegre, que está junto a sus ciudadanos y que está comprometido con Madrid y por encima de todo con España. Esa es nuestra prioridad y ese es el orden de las mismas".

La ocasión, además, era propicia ante un Alberto Núñez Feijóo que había preferido arroparla en Arganda del Rey que acudir a la apertura del año judicial con presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a un paso de ser juzgado por revelación de secretos. En concreto sobre su participación en la filtración de un correo electrónico, precisamente, del abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, procesado por fraude fiscal, para desmentir que la Fiscalía le hubiera ofrecido un acuerdo como se publicó.

El acto, precedido el día anterior por las jornadas parlamentarias del PP madrileño, en las que tanto el portavoz en la cámara regional, Carlos Díaz-Pache como el secretario general de la formación en la región, Alfonso Serrano, pusieron el foco en los ataques al Gobierno central, sirvió para dejar claro por dónde transitarán el partido y el gobierno regionales, por dónde transitará Ayuso, en definitiva, los próximos nueve meses: en primera línea de la confrontación total con Pedro Sánchez que aventura también el PP nacional.

El pulso cruza lo político. Si el pasado lunes, Sánchez llamaba en su entrevista en TVE a desterrar el "me gusta la fruta" de la política nacional, Ayuso contestaba. "Tenemos a un presidente del Gobierno que ha decidido ir al choque contra todo y dividirlo todo", proclamaba, "Hasta por las palabras. Ay, el que diga 'huevos'. Bueno, bueno, bueno, ya fachosfera". "Estar tanto con los narcos y con Zapatero siempre deja a uno un poquito trastocado y alejado de lo que es la democracia", llegó a añadir en una desconcertante alusión que ha servido al PSOE de Madrid para resucitar la fotografía de Feijóo en 1995 con el empresario luego condenado por tráfico de drogas Marcial Dorado.

En el PP madrileño no se oculta, no obstante, la satisfacción por la presencia el viernes en Arganda de Rey del líder nacional del partido, concertada antes del verano. "Parece que se va convirtiendo en una tradición", se comentaba entre la dirección regional. Desde que en 2022 accedió a la presidencia de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo ha acudido en tres ocasiones a inaugurar el curso con Ayuso, solo el año pasado faltó.

El viernes le agradeció su "coraje", le agradeció haber sido "la gran anfitriona" del último congreso nacional del PP, ese en el que con su "Tuyo es el partido" Ayuso enterró cualquier atisbo de guerra, al menos de momento, y le agradeció su "sentido de Estado". Ya lo dijo ella hace unos años: "Madrid es España dentro de España". De forma que, efectivamente, Ayuso empieza el curso como lo terminó. En vanguardia contra Sánchez.