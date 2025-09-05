GATRONOMÍA
Viaja a Portugal sin salir de Madrid: esta es la tienda que ha traído el sabor de los auténticos pasteles de nata a la capital
Cada unidad cuesta 2 euros y se pueden adquirir en cajas de dos y seis unidades, a un precio de cuatro y doce euros
Portugal es uno de los países que tenemos que visitar, al menos, una vez en la vida. Sus islas, su gastronomía, sus impresionantes paisajes y su cercanía con la península hacen que sea el destino ideal para pasar unos días de vacaciones.
Por desgracia, a veces no contamos con la suficiente flexibilidad para viajar o el dinero necesario para acudir al Algarve, visitar Lisboa o perdernos por Oporto. Por suerte, esto ya no es un problema, pues una localización en Madrid ofrece un plan al que no te podrás resistir.
Si hay algo que caracteriza a Portugal, especialmente si hablamos de gastronomía, son sus deliciosos pastéis de Belém. Son pequeños dulces de unos 8 centímetros de diámetro compuestos por una masa de hojaldre crujiente y un relleno cremoso hecho con yemas de huevo, leche y azúcar.
Historia y origen de los pasteles de nata portugueses
Su historia se remonta al siglo XIX, donde fueron creados originalmente por los monjes jerónimos del Monasterio de Santa María de Belén en 1837, que los vendían para sobrevivir tras el cierre del monasterio durante la revolución liberal portuguesa. La receta surgió como una solución creativa para aprovechar las yemas de huevo sobrantes, ya que las claras se usaban para almidonar la ropa.
Hoy, son considerados un símbolo de la gastronomía portuguesa y un auténtico emblema culinario que ha conquistado paladares en todo el mundo. Los pasteles de nata portugueses deben su sabor único y textura característica a una combinación específica de ingredientes: hojaldre crujiente, crema sabrosa, aromatizantes y harina. Todos ellos juntos, con la técnica de horneado a alta temperatura, se traducen en un postre con una textura crujiente por fuera y cremosa por dentro.
Ahora, si quieres probarlos pero no tienes tiempo de hacer un viaje exprés al país vecino, no te preocupes, porque Manteigaria te ofrece una oportunidad única.
El dulce típico de Portugal en pleno centro de Madrid
Si bien no hay nada como acudir a Lisboa, Oporto o cualquier ciudad portuguesa para degustar este dulce en su mejor versión, ahora resulta que no tendrás que preocuparte por ello. Manteigaria es una icónica fábrica de pasteles de nata portuguesa fundada en 2014, ubicada originalmente en el barrio de Chiado en Lisboa. Es lo suficientemente popular como para que se formen colas de turistas a sus puertas, que buscan degustar el mejor pastel de nata en su viaje al país.
Ahora, y según habrían detallado en su cuenta de Instagram, se han hecho un hueco en la capital, abriendo un local en la calle Carrera de San Jerónimo, muy cerca de la Puerta del Sol. Así, la tradición portuguesa continúa y, los valores de la marca siguen expandiéndose por el resto del mundo: la selección de ingredientes frescos, el proceso de elaboración artesanal y transparente y ofrecer una experiencia sensorial completa son alunas de sus claves más distintivas.
Además, el precio acompaña. Cada unidad cuesta 2 euros y se pueden adquirir en cajas de dos y seis unidades, a un precio de cuatro y doce euros, respectivamente. Además, disponen de bebidas como cafés, tés, refrescos, agua y chocolate caliente.
